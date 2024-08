Formula 1, GP Monza: Leclerc può far bene nel “Tempio della velocità”? Norris il vero favorito

Tutto pronto per il 16esimo appuntamento stagionale con la Formula 1. Questo weekend si correrà in Italia, a Monza: si tratta della 95esima edizione del Gran Premio d’Italia, tra i più affascinanti per gli appassionati.

“Il Tempio della velocità” è un circuito che presenta delle caratteristiche che ne contraddistinguono l’unicità e che è molto apprezzato dai tifosi della Ferrari. Proprio il Cavallino Rampante è reduce da un podio, forse inaspettato, conquistato a Zandvoort e ora la curiosità è molta in vista della prossima tappa.

A Monza, la monoposto della scuderia di Maranello si presenterà con un nuovo pacchetto di aggiornamenti ed è lecito aspettarsi qualcosa di importante. In primo luogo, segnaliamo la quota relativa alla possibilità che Charles Leclerc possa imporsi dinanzi a tutti: si parla di 11 volte la posta su Planetwin365 e Unibet, mentre su Betclic parliamo di 10 volte la posta. Chissà che il monegasco non possa imporsi già durante le Prove Libere 1: in tal caso, si parla di 9,50 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 10 e su Betclic 8.

Al di lá dalla Ferrari, è inutile dire che il duello che è prevedibile sulla carta sia quello tra Red Bull e McLaren. Lando Norris è riuscito a vincere una magnifica gara in Olanda e anche a Monza parte favorito: il successo del britannico pagherebbe 1,97 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 2,05 e su Unibet 2.

Non sarebbe assurdo pensare ad una Pole Position di Norris: la quota é di 2,70 su Planetwin365, su WilliamHill è di 2,62 con Unibet che la propone a 2,25. Ricordiamo che, ad oggi, il vantaggio della Red Bull sulla McLaren, nella classifica costruttori, è di soli 30 punti. Più elevata la quota relativa ad una possibile vittoria di Oscar Piastri: si parla di 6,85 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 6,50 e su WilliamHill 6.

Un’ipotetica vittoria di Max Verstappen, invece, è proposta a 3,70 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 3,50 e su Unibet 3,75. Ben più alta la quota relativa ad una possibile vittoria di George Russell: il successo del pilota Mercedes è dato da Planetwin365 a 18,00 mentre su Unibet e Betclic si parla di 15 volte la posta. Ricordiamo che il pilota inglese è reduce dal settimo posto in Olanda. L’ipotesi di una sua affermazione nella prima sessione di prove libere, invece, vale 11 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 12 e su WilliamHill 9.