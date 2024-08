Zanardi, video da brividi: impossibile trattenere le lacrime

Si torna a parlare di Alex Zanardi, trattenere le lacrime è impossibile: il video regala emozioni fortissime ai suoi fan

Sono passati ormai più di quattro anni dal tragico incidente che ha, di fatto, messo in stand by la vita di un grande campione, indimenticato e indimenticabile, come Alex Zanardi. O almeno ha messo in pausa la sua vita pubblica, dal momento che su di lui non si hanno più notizie ormai da moltissimo tempo. Eppure, Zanardi è sempre presente tra noi e continua a influenzare la vita di moltissime persone grazie alla sua storia incredibile. Una vicenda in grado di regalare emozioni da brividi, qualunque sia la forma in cui viene raccontata.

In un’estate in cui lo sport è tornato a regalarci racconti epici, imprese straordinarie e momenti di grandissimo pathos emotivo, grazie soprattutto ai Giochi olimpici, una vetrina straordinaria per atleti di tutto il mondo, e ai seguenti Giochi paralimpici, era inevitabile tornare con il pensiero a chi, proprio nella vetrina paralimpica, ha fatto più volte la storia del nostro paese, e in generale dello sport.

Perché Alex è stato un autentico fuoriclasse, un campione in grado di vivere due vite, di ricostruirsi una carriera facendo leva sul suo carattere indomito, sulla sua tenacia inarrestabile, su una forza di volontà esemplare, qualità che lo hanno reso un modello da seguire per tutti. E soprattutto un eroe da raccontare e omaggiare da parte del mondo dell’arte, sempre pronta a immortalare le gesta e le imprese di chi riesce con la propria umanità a trasformarsi in un vero e proprio simbolo.

Zanardi, il video diventa virale e commuove gli appassionati: emozioni fortissime

Proprio in questi giorni in cui gli atleti paralimpici si stanno confrontando con uno dei momenti più importanti della propria carriera, un video riguardante Alex Zanardi ha risvegliato emozioni che sembravano sopite nel cuore di tutti i suoi fan. E non si tratta di un filmato riguardante le sue imprese sportive, almeno non direttamente. Perché a volte sono le parole a coinvolgerci e toccarci anche più delle immagini in presa diretta. Lo dimostra questa breve clip, in grado di far provare brividi sinceri a tutti gli appassionati di sport e di toccare nel profondo le corde del nostro cuore.

In un’estate di concerti e spettacoli che hanno attraversato la penisola da nord a sud, non si è fatto mancare delle esibizioni come sempre emozionanti un maestro come il professor Roberto Vecchioni. In particolare, in questi giorni il cantautore milanese ha regalato ad Alghero un concerto di altissimo livello, in cui non è mancato anche un momento dedicato al grande Alex Zanardi.

“Alex è un grande contro il destino, un uomo che ha ripreso a camminare, correre e volare più volte, anche quando non poteva più farlo“, ha raccontato il grande cantautore, citando i versi del poeta turco Nazim Hikmet prima di regalare al pubblico il brano Ti insegnerò a volare, scritto con Francesco Guccini e dedicato proprio ad Alex Zanardi. Un modo unico per rendere omaggio a uno dei più grandi sportivi che l’Italia abbia mai avuto.