“Dolori” per Leclerc: l’annuncio spaventa i tifosi verso Monza

In vista del weekend di Monza è emersa una certa preoccupazione tra i tifosi della Ferrari per le condizioni fisiche di Charles Leclerc

Nell’ultimo Gran Premio che si è corso a Zandvoort, in Olanda, Charles Leclerc è riuscito a centrare un terzo posto insperato alla vigilia. La Ferrari, infatti, ha avuto un altro weekend difficile e dopo le qualifiche del sabato in pochi immaginavano di vedere una Rossa salire sul podio. Invece il pilota monegasco, partito dalla sesta posizione, è stato protagonista di una gara davvero positiva: la rimonta in pista gli ha permesso di conquistare il settimo piazzamento sul podio della sua stagione.

Nel prossimo weekend a Monza i tifosi ferraristi sperano di poter vedere un Cavallino rampante decisamente più competitivo. Tuttavia diversi fan della Rossa hanno espresso una certa preoccupazione per le condizioni fisiche di Charles Leclerc. Il 26enne di Monaco ha infatti accusato un problema alle braccia che sta tenendo con il fiato sospeso tutto il popolo della Ferrari.

Dopo le prove libere a Zandvoort il pilota monegasco ha lamentato dei dolori alle braccia, come si può capire dallo scambio avuto con il suo ingegnere di pista Bryan Bozzi in un team radio. Fortunatamente nel corso del weekend in Olanda quei dolori sono diminuiti progressivamente.

Leclerc infortunato?! Come sta davvero il ferrarista

Leclerc ha quindi scherzato con il suo ingegnere, spiegandogli che molto probabilmente si è trattato di semplici acciacchi dovuti al rientro dalle vacanze. Quando Bozzi gli ha chiesto come stavano le sue braccia il ferrarista ha risposto che le sue condizioni sono molto migliorate rispetto a venerdì e che la gara non è stata così faticosa come immaginava.

A quel punto Bozzi non si è fatto sfuggire l’occasione di replicare anche lui con una battuta: “Magari non è stata faticosa per te“, ha detto l’ingegnere di pista a Leclerc. I tifosi della Ferrari possono quindi tirare un sospiro di sollievo: il pilota monegasco sta bene ed è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista a Monza davanti ai tantissimi tifosi della Rossa.

In questo 2024 Leclerc ha ottenuto un successo in un’altra pista molto cara alla Ferrari come quella di Monaco. Attualmente il suo ritardo dal leader del Mondiale, Max Verstappen, è di 103 punti, mentre sono 33 i punti che lo separano dal secondo posto, ora occupato da Lando Norris su McLaren.