Esclusiva SI, Gasly: “A Monza mi sento a casa, la vittoria del 2020 un ricordo indelebile”

Intervista di Filippo Gherardi

Nella lunga storia del Gp di Monza non sono mancati momenti indimenticabili. Tra questi, un posto doveroso nella memoria di tanti appassionati se l’è ritagliato l’ultima vittoria di un team italiano (Alpha Tauri) con Pierre Gasly nell’edizione 2020, quella svoltasi in piena pandemia Covid. Una cartolina inaspettata ed indimenticabile.

In queste ore di vigilia abbiamo avuto modo di intervistare proprio Gasly, e il pilota del team Alpine ci ha concesso qualche battuta in esclusiva.

Pierre, Monza è una gara dal fascino unico, per la bellezza del circuito e per la cornice di pubblico, ma per te è anche un ricordo speciale ripensando a quella vittoria ottenuta nel 2020.

“Monza è una gara iconica, un autentico pezzo di storia della Formula 1. Il tempio della velocità, dove si raggiungono tra le performance più alte dell’intero campionato. L’atmosfera che si respira per tutto il week end è davvero unica, con un grandissimo coinvolgimento da parte del pubblico. Inoltre, per quel che mi riguarda la vittoria ottenuta nel 2020 sarà per sempre un ricordo indelebile, che porterò sempre con me. Mi sento a casa a Monza e ogni aspetto che arrivi questa gara”.

Parlando più in generale, ci fai un bilancio sin qui della stagione tua e del team Alpine?

“Abbiamo cambiato tanto, a cominciare dal nuovo assetto della macchina, e non è stato facile trovare il giusto equilibrio. Mi auguro che in queste ultime gare saremo capaci di migliorare il nostro rendimento, qualche segnale positivo si comincia a vedere ma sappiamo che servirà ancora lavorare per portare la nostra fase di sviluppo lì dove vogliamo arrivare”.

Parlando di futuro, prima del Gp di Ungheria avevi tracciato un identikit di come sarebbe dovuto essere il tuo nuovo compagno in Alpine. Ora che è arrivata l’ufficialità, Jack Doohan è la scelta giusta?

“Sono molto contento di poter lavorare insieme a lui a partire dal prossimo anno. Jack ha dimostrato di avere grande talento nelle formule giovanili, ma anche durante i test al simulatore in cui ho avuto modo di vederlo nell’ultimo anno. E’ un ragazzo ambizioso e questo è molto importante perché ci darà una mano per sviluppare ancor di più il nostro progetto. Aspetto con grande interesse di cominciare a lavorare insieme lui e di gettare le basi per la prossima stagione”.

In questi ultimi mesi è tornata una Formula 1 equilibrata, incerta e per questo anche spettacolare. Che opinione hai di questa lotta per il Mondiale che sembra essersi riaperta?

“E’ molto difficile prevedere cosa potrà succedere da qui a fine stagione, è vero il campionato è tornato molto equilibrato ed ogni gara può regalare duelli e spettacolo. Ci sono tanti piloti forti, a partire ovviamente da Max (Verstappen) e Lando (Norris) che possono giocarsi la vittoria in ciascuna gara, e poi ci sono Lewis (Hamilton), la Mercedes e ovviamente le Ferrari. Sarà un finale di stagione davvero incerto ed interessante”.