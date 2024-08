Ferrari in festa, non ci sono dubbi: ultim’ora Hamilton

I tifosi della Ferrari possono stare tranquilli. Gli ultimi aggiornamenti su Lewis Hamilton sono molto positivi

La stagione della Ferrari non è stata esaltante, almeno fino a questo momento. Dopo un inizio promettente, la scuderia di Maranello non è riuscita a portare in pista gli aggiornamenti giusti per reggere il passo delle avversarie e oggi è la quarta forza in pista. La Red Bull è sempre stata superiore, ma, rispetto a qualche mese fa, oggi la rossa è inferiore anche alla McLaren e alla Mercedes, anche se con il team tedesco riesce a giocarsela con maggiore frequenza.

Di sicuro, non è il 2024 che i tifosi ferraristi si aspettavano perché molti pensavano che la Rossa potesse facilmente restare alle spalle della Red Bull e provare a vincere qualche gara con maggiore frequenza. Fino ad ora non è successo (se non in due circostanze) e, per questo motivo, bisogna assolutamente correre ai ripari prima della fine della stagione. L’anno prossimo arriverà Lewis Hamilton ed il pilota britannico non ha firmato per la Ferrari per fare la comparsa. L’obiettivo del sette volte campione è quello di vincere l’ottavo titolo mondiale, quello che gli permetterebbe di superare Michael Schumacher nella classifica di tutti i tempi.

Vasseur: “Hamilton in Ferrari per vincere il mondiale”

Alla vigilia del Gran Premio di Monza, Fred Vasseur ha parlato proprio di Lewis Hamilton, dalla prossima stagione al volante di una Ferrari. Prenderà il posto di Carlos Sainz e il suo obiettivo è sicuramente quello di provare a vincere il titolo. La speranza di tutti è che la Ferrari abbia lavorato meglio degli altri in vista del 2026, quando cambieranno i regolamenti e il team di Maranello vuole tornare ad essere vincente. La Ferrari non vince un mondiale piloti dal 2007, quando trionfò Raikkonen, mentre il titolo costruttori manca dal 2008.

Vasseur ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano ‘La Stampa’ ed ha parlato anche del futuro di Lewis Hamilton in Ferrari. Ecco un breve estratto della sua intervista: “Hamilton porta tanta esperienza in Ferrari, ci darà una grossa mano per l’evoluzione della macchina. Sarà importante mettere alcune cose a posto e lui è l’uomo ideale per farlo, ma non bisogna fare una rivoluzione”. Vasseur ha quindi raccontato come convincerlo è stato facile, visto che ha la Ferrari in testa da vent’anni. “Il nostro obiettivo è quello di vincere il titolo mondiale e lui viene in Ferrari per questo”.

Sono parole che hanno esaltato i tifosi, desiderosi di vedere nuovamente una Ferrari ai vertici della classifica e finalmente competitiva in pista. Lewis Hamilton ha vinto sette titoli mondiali, punta a vincere l’ottavo con la ‘Rossa’, in modo da restare per sempre nella storia della Formula 1. Vasseur ha anche spiegato che l’arrivo di Hamilton non metterà Leclerc in secondo piano: “Charles assorbirà come una spugna la presenza di Lewis, è sempre stato un pilota talentuoso, ha bisogno di maggiore autostima e avere Hamilton accanto lo aiuterà”.