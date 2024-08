Fiorentina, con il Monza Palladino cerca la prima gioia

Le prime ore di Bove, Cataldi e Gosens al Viola Park ma non solo. In casa Fiorentina ci si prepara in vista della terza uscita in Serie A. La seconda al Franchi dopo il passaggio del turno in Conference League. Palladino e alla ricerca del primo successo dopo i pareggi con Parma e Venezia. Una gara speciale quella con i brianzoli che vede il tecnico gigliato affrontare immediatamente la sua ex squadra.

Fiorentina, testa al Monza

Una gara da non sottovalutare con la banda Nesta che ha totalizzato un solo punto in queste prime due giornate alla ricerca di un immediato riscatto. Fiorentina che ha assegnato i nuovi numeri di maglia, la 10 l’ha ereditata Albert Gudmundsson con l’islandese che ha scelto la casacca che è stata nell’ultima stagione di Nico Gonzalez. Un Gudmundsson che tornerà a disposizione dopo la sosta con la Fiorentina che potrà così finalmente contare sul suo acquisto dell’estate. Chi è arrivato in estate ma non ha ancora impressionato è il “Flaco” Colpani. Da ex vorrà però pungere immediatamente per trovare la prima gioia stagionale. Chi invece invece ha già segnato ma solo in Europa è Moise Kean. Il centravanti ex Juventus è già entrato nel cuore del popolo viola e vorrà ora regalare un successo anche in Italia a Palladino con la Fiorentina che si prepara quindi a chiudere nel modo migliore possibile questa prima fase della stagione, per tornare più forte e pronta in vista della ripresa dopo la sosta…