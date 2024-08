Marquez si allea per distruggere Bagnaia: Ducati in fiamme

È già sfida in MotoGp tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia. I due prossimi compagni di scuderia in Ducati si danno battaglia

Il motomondiale è entrato seriamente nel vivo, con la solita bagarre ai primi posti per portarsi a casa il titolo a fine stagione. Il gran premio di Aragona, che si correrà domenica, secondo molti sarà già determinante per le gerarchie. Andrà quindi delineato il quadro visto il grande equilibrio che regna nella lotta al vertice.

Nella classe MotoGP sono tutti a caccia del campione in carica e leader della classifica Pecco Bagnaia. L’italiano che corre per Ducati ha margine risicato sul rivale diretto Jorge Martin. Ma secondo gli esperti, è sempre il talento torinese ad essere avvantaggiato visto anche il momento.

Martin invece non vince una gara da inizio maggio, quando dominò il gran premio di Francia e sembrava dovesse fare il vuoto in classifica dietro di sé. Invece lo spagnolo ha calato le sue prestazioni, forse frenato dalla sua Pramac, ancora non troppo competitiva e continua. Ma c’è chi sembra pronto a dare una grossa mano a Martin per cercare di strappare il titolo a Bagnaia.

Marquez, che sgarbo a Bagnaia: si allea con il suo rivale

Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, l’asso nella manica di Martin nella battaglia con Bagnaia potrebbe essere uno in particolare. Questa soluzione si chiama Marc Marquez, l’esperto pilota iberico che dal 2025 verrà promosso nel team ufficiale Ducati dopo l’esperienza positiva con il Gresini Racing.

Martin potrebbe ‘studiare’ insieme a Marquez una strategia comune, che vada ad ostacolare Bagnaia nei prossimi gran premi. Difficilmente l’ex Honda si tirerà fuori da questa lotta, visto che la sua rivalità con l’italiano campione in carica è già forte e delicata. I rapporti tra i due si sono fatti più tesi proprio dopo l’annuncio di Ducati della promozione dello spagnolo.

Questa presunta alleanza non può non far tornare alla mente dei tifosi italiani ciò che accade nel 2015. Quando Marquez si immolò per mettere in difficoltà Valentino Rossi nelle ultime gare di quel mondiale, avvantaggiando il connazionale Jorge Lorenzo, il quale poi si laureò campione del mondo.

Insomma, niente di nuovo sul fronte MotoGP con le polemiche sempre dietro l’angolo. Bagnaia dovrà essere più forte dei rivali e mantenere la sua freddezza, così da conquistare un altro titolo mondiale meritatamente.