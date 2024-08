Milan, Fonseca: “Non c’è nessun problema con Theo e Leão”

Paulo Fonseca ha parlato al termine della gara tra Milan e Lazio ai microfoni DAZN.

Su Leão e Theo lontano dal gruppo squadra durante il cooling break: “Non c’è nessun problema. Ho parlato coi giocatori, ho spiegato la scelta di lasciarli fuori e loro hanno capito e reagito bene. Semplicemente sono entrati due minuti prima e Theo lo ha spiegato: non erano stanchi“.

L’analisi della partita del Milan dal punto di vista di Fonseca: «Abbiamo fatto un buon primo tempo. Abbiamo gestito bene la partita con la palla, la squadra ha controllato la gara. Nella ripresa è stato totalmente diverso. Quando una squadra pressa più alto e non abbiamo il coraggio di continuare a giocare… Dobbiamo voler giocare. È un momento non positivo, dobbiamo gestire meglio la palla».

C’è un problema a centrocampo?: «Non manca un giocatore a metà campo ma manca giocare coi giocatori a metà campo. Non abbiamo giocato e rischiato. Non abbiamo giocato coi nostri mediani che sono il motore della squadra. Capisco che la squadra non voglia prendere rischi ma non è così che dobbiamo fare».