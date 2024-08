Nuovo ribaltone per Sinner: con Anna Kalinskaya cambia tutto

Dopo le chiacchiere e le polemiche dell’ultimo periodo, che hanno riguardato anche la sua vita privata, Jannik Sinner torna a sorridere

Il ‘cerchio della fiducia‘: un concetto che, nel mondo di Jannik Sinner, ha assunto una valenza decisiva dopo gli ultimi clamorosi accadimenti, quelli che hanno riguardato il suo coinvolgimento nel caso Clostebol. L’assunzione, per quanto involontaria ed inconsapevole, della sostanza proibita non solo ha scatenato un mare di polemiche sulla presunta malafede del tennista altoatesino, ma ha anche comportato l’inevitabile allontanamento di Umberto Ferrara e Giacomo Naldi dallo staff del campione.

“Li ringrazio enormemente per il lavoro svolto e per i successi ottenuti, ma purtroppo non posso più fidarmi di loro“, aveva dolorosamente dichiarato il numero uno del mondo nel corso del lungo Media Day organizzato alla vigilia dello start degli Us Open.

La dolorosa vicenda, che avrebbe potuto macchiare indelebilmente non solo il 2024 d’oro del campione azzurro, ma anche la sua carriera – se fosse arrivata la squalifica di due anni tanto caldeggiata per esempio da Nick Kyrgios, l’immagine di Jannik ne sarebbe uscita assolutamente compromessa – ha avuto degli inevitabili strascichi anche a livello personale.

Già perché i summenzionati Ferrara e Naldi, rispettivamente preparatore atletico personale e fisioterapista del tennista, erano amici di Jannik, forse ancor prima di essere professionisti assoldati al suo servizio. In un contesto che ha visto anche Carlos Alcaraz – accreditato fino a qualche giorno fa dello status di ‘amico di Sinner’ – abbastanza timido nell’esporsi in prima persona a difesa del rivale, il giocatore altoatesino è stato costretto a rivedere la sua lista di persone fidate.

Da Berrettini ad Anna Kalinskaya: ecco la cerchia di Jannik

“Da questa situazione ho imparato chi è mio amico e chi no. Ho capito quanto sia importante lo sport ma anche la vita fuori dal tennis“, ha dichiarato nei giorni scorsi l’eroe di Malaga, riferendosi presumibilmente agli attestati di stima e fiducia ricevuti da Matteo Berrettini e Sascha Zverev, due tennisti che si sono apertamente schierati con lui nel caso Clostebol.

Certamente il leader del ranking mondiale nonché della Race ha incluso nel suo nuovo ‘cerchio della fiducia’ anche Anna Kalinskaya, sua compagna ormai da mesi. I due avevano smesso di seguirsi reciprocamente sui social ad inizio agosto ma poi, proprio in concomitanza con la sentenza dell’ITIA, hanno ripreso regolarmente la loro attività social, lanciando quindi un nuovo indizio sul loro legame.

Anna non ha affatto abbandonato il suo amato nel momento peggiore, meritandosi un posto d’onore nella ristretta cerchia di persone degne della fiducia incondizionata da parte del 22enne campione.