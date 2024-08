Serie A, vince il Lecce: niente successo per Italiano

Basta un gol di Krstovic al Lecce per battere 1-0 al Via del Mare il Cagliari di Nicola. Finisce invece 1-1 tra Bologna ed Empoli succede tutto nei primi 4 minuti. Prima Fabbian sblocca il match poi Gyasi risponde e pareggia al 4′.

Lecce-Cagliari 1-0

Al Via del Mare il Lecce ottiene i primi 3 punti stagionali battendo un Cagliari ancora a secco di vittorie. Decisivo il gol di Krstovic che arriva al 26esimo minuto, grazie ad un assist di testa di Gaspar che l’attaccante montenegrino sfrutta facendosi trovare pronto e beffando Scuffet. Salentini che riescono a mantenere il vantaggio nonostante l’espulsione di Dorgu al 46esimo minuto a causa di un intervento su Prati giudicato in un primo momento da giallo e trasformatosi in rosso dopo la revisione di Fabbri dal monitor. Lecce che vince dunque per 1-0 e si gode la sua prima vittoria tra le mura amiche.

Bologna-Empoli 1-1

Continua a inseguire la prima vittoria in rossoblu Vincenzo Italiano, che viene bloccato sull’1 a 1 da un Empoli imbattuto alla sosta. Partono a molla i padroni di casa: calcio d’angolo da sinistra, tocco di Baukema e come un falco Fabbian infila Vasquez. La felicità per il centrocampista e per Italiano dura pochissimo. Sull’azione successiva Pezzella scappa via, pesca Gyasi che di petto accompagna in porta siglando il secondo gol consecutivo dopo quello dell’Olimpico contro la Roma. Da lì lunga fase di studio e un’occasione clamorosa per parte: la prima dell’Empoli sprecata incredibilmente da Solbakken, l’altra per il Bologna, con Orsolini che non riesce a concretizzare a tu per tu con Vazquez. Girandola di cambi e poco altro nella ripresa, per l’1 a 1 finale buono per gli ospiti, meno per Italiano e i suoi.