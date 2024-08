Sinner c’è, UFFICIALE: montepremi record

Il campione altoatesino, Jannik Sinner, impegnato in campo a New York, ha ricevuto la conferma ufficiale

Era ora. Finalmente, mano a mano che gli Us Open entrano nel vivo, si sta tornando a parlare esclusivamente di tennis giocato, lasciando da parte la triste e dolorosa storia del caso Clostebol che ha travolto l’incolpevole Sinner.

Dopo un paio di conferenze stampa in cui l’argomento principale restava l’assunzione involontaria della sostanza proibita, con tanto di discorsi sulla mancata squalifica e sulle conseguenze a livello di danno d’immagine per il campione altoatesino, i verdetti del campo stanno tornando ad occupare le cronache legate al nobile sport con la racchetta.

Con i primi turni di Flushing Meadows che stanno scorrendo velocemente dimezzando, dopo ogni serie di partite, i partecipanti all’ultimo Major dell’anno, Jannik Sinner sembra via via rasserenarsi. Con evidenti risultati in termini di prestazioni.

Lo slam sul cemento newyorkese, del resto, è di una tale importanza, anche a livello di montepremi garantito soprattutto a chi si spinge in avanti nella kermesse, da non ammettere che non ci si focalizzi sullo stesso.

A proposito di guadagni che i tennisti incasseranno grazie alla competizione americana, c’è da ricordare che l’edizione del 2024 ha segnato la cifra record di 75 milioni di dollari complessivi per i partecipanti. Con un assegno di 3,6 milioni di dollari garantito al vincitore. Cifre da capogiro, che però impallidiscono in confronto agli incredibili numeri stabiliti da un altro torneo, che ha comunicato in via ufficiale formula e montepremi della sua prima prossima edizione.

Six Kings Slam al via, Sinner e gli altri gongolano

Nelle ultime ore l’Arabia Saudita, sempre più inserita nel circuito ATP ma anche in quello WTA grazie ai cospicui investimenti del fonda sovrano PIF, già main sponsor di importanti tornei disputatisi nell’anno, ha confermato ufficialmente che l’evento Six Kings Slam si disputerà ad ottobre dal 16 al 19 del mese.

Il torneo d’esibizione, che osserverà un giorno di riposo il 18, vedrà la partecipazione di 6 tra i migliori tennisti attualmente in circolazione. Si tratta di Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Rafa Nadal e Holger Rune.

L’idea, partorita e pubblicizzata già qualche mese fa, ha trovato la sua applicazione ufficiale attraverso un comunicato diffuso sui social. La penetrazione di PIF nel mondo del tennis si arricchisce dunque di un nuovo evento, nato con l’idea di lanciare il tennis in un paese ancora molto indietro da questo punto di vista, che consentirà ai 6 privilegiati di portare a casa delle somme in denaro che non hanno precedenti nella storia di questo sport.

1,5 milioni di dollari per ciascun partecipante, con 6 milioni garantiti al vincitore dell’evento: un montepremi da record che già fa discutere. Ma che, evidentemente, fa anche gola ai campioni che si sfideranno sui campi del paese saudita.