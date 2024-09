Fiorentina-Monza, Palladino deve accelerare. Le formazioni ufficiali, subito Gosens e Cataldi

La Fiorentina riceve il Monza allo Stadio Franchi di Firenze nel match valido per la terza giornata di campionato di Serie A. I viola hanno pareggiato le prime due gare: 1-1 sul campo del Parma e 0-0 in casa contro il Venezia. Il Monza, invece, è in fondo alla classifica dopo aver rimediato un solo punto in due giornate avendo pareggiato 0-0 all’esordio a Empoli e poi ha perso in casa contro il Genoa (0 a 1).

Per Palladino è l’ora di sterzare. Perché se è vero che settembre è appena cominciato, è altrettanto vero che i viola non hanno cominciato in maniera pienamente convincente rimediando di fatto quattro pareggi fra campionato e la doppia sfida europea contro il Puskas Akademia.

Cataldi, Bove e Gosens sono stati portati in dote dal mercato all’ultimo giorno proprio al fine di dare una sterzata in positivo a questo inizio di stagione.

Ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori:

FIORENTINA: Terracciano; Comuzzo; Pongracic, Biraghi; Dodo; Mandragora; Cataldi; Gosens; Colpani; Beltran; Kean. All: Palladino.