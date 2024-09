Ossessione Rossi: Marquez smascherato

Il fantasma di Valentino Rossi: la figura del Dottore ha influenzato ogni mossa di Marquez. Le ultime sullo spagnolo

Per tutto il suo percorso sportivo, Marc Marquez ha sempre mostrato una sorta di ossessione per la figura di Valentino Rossi. Se per anni questa appariva come una semplice impressione, oggi la questione è stata definitivamente ‘smascherata’, mettendo in luce un aspetto fondamentale della carriera del pilota spagnolo: il costante confronto con il nove volte campione del mondo. Marquez sembra aver sempre avuto come punto di riferimento ciò che Rossi aveva già fatto prima di lui.

In un’intervista rilasciata a ‘Motorsport-Total.com’, l’ex pilota della MotoGP Alex Hofmann ha spiegato senza mezzi termini quale sia il vero obiettivo dello spagnolo: “Marc vuole disperatamente vincere altri due titoli e lasciarsi alle spalle Rossi”. Hofmann ha sottolineato come questa ambizione possa rappresentare un rischio per Marquez, soprattutto a causa delle sue condizioni fisiche, già messe a dura prova da precedenti infortuni.

“La domanda è: quanto potrà frenare se stesso e la sua volontà. – attacca Hofmann – Non può permettersi un’altra brutta caduta nella zona del braccio destro e della spalla. Deve stare più attento rispetto a cinque anni fa, quando voleva il successo ad ogni costo. Non funzionerà più così, ma devo dire che la possibilità di lottare per il titolo l’anno prossimo è molto realistica”.

Una rivalità che va oltre la pista: Marquez contro Rossi

Hofmann ha inoltre espresso la sua opinione sulle future dinamiche tra Marquez e ‘Pecco’ Bagnaia, leader attuale della Ducati. Secondo l’ex pilota tedesco, Marc sta lavorando per adattarsi al meglio alla moto della casa di Borgo Panigale, nella speranza di poter competere alla pari con l’italiano.

“Sarà la squadra Ducati più forte che abbiamo mai visto. – sostiene sicuro l’ex velocista teutonico – Marc mi ricorda il Valentino Rossi di allora. Sa fare la mossa giusta al momento giusto”. Tuttavia, Hofmann ha anche lanciato un avvertimento sul futuro rapporto tra i due: “La probabilità che finisca per avere una forma armoniosa è molto bassa”.

Proseguendo nel paragone tra Bagnaia e Marquez, Hofmann ha fatto notare come, nonostante i successi recenti dell’italiano, questi non abbia ancora raggiunto il livello di idolatria riservato a Marquez o a Rossi in quanto secondo lui per essere percepito come un eroe assoluto, avrebbe bisogno del “carisma di Valentino Rossi, di Marco Simoncelli o della tenacia di Marc”.

Alla luce di queste dichiarazioni, appare evidente come l’ossessione per Valentino Rossi rappresenti un limite insormontabile per Marc Marquez che punta a raggiungere e superare il Dottore in quanto a numero di mondiali vinti.