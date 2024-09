Stoccata ad Alcaraz: c’entra Sinner

Pesante stoccata nei confronti di Carlos Alcaraz dopo la sua eliminazione agli US Open per mano di Van de Zandschulp

Grande sorpresa gli US Open dove Carlos Alcaraz, attuale numero tre al mondo e vincitore degli ultimi Wimbledon e Roland Garros, è stato eliminato al secondo turno della competizione da Botic Van de Zandschulp in tre set.

Una partita davvero terribile quella disputata dal talentuoso tennista spagnolo che ha sorpreso in negativo non solo i suoi tifosi, ma anche tutti gli appassionati di questo sport che non si sarebbero mai aspettati una prestazione simile da lui. Alcaraz non ha perso solo per meriti dell’avversario, ma anche per suoi gravi demeriti, commettendo spesso errori e ‘regalando’ punti evitabili.

Prestazione davvero poco all’altezza dei suoi standard per il fenomeno iberico che è apparso del tutto fuori forma mentale e la sua eliminazione apre ora scenari del tutto nuovi per quanto riguarda il tabellone torneo. Lo spagnolo era capitato nello stesso lato di Jannik Sinner e tutti già pregustavano una semifinale avvincente con il tennista azzurro, ma così non sarà.

L’eliminazione a sorpresa di Alcaraz ha scatenato tantissime reazioni e c’è anche ci ne ha approfittato per lanciare una stoccata nei confronti dello spagnolo come ha fatto l’ex tennista, ora opinionista, Paolo Bertolucci. Una stoccata nella quale, indirettamente, c’entra anche lo stesso Sinner.

US Open, Alcaraz eliminato: arriva la stoccata di Bertolucci

Niente tris di vittorie per Carlos Alcaraz che, a livello di Slam, dovrà accontentarsi dei successi raccolti a Wimbledon e al Roland Garros dopo essere stato eliminato agli US Open da Van de Zandschulp. Una sconfitta meritata arrivata dopo una bruttissima prestazione sulla quale si è espresso via X Paolo Bertolucci. L’ex tennista azzurro, ora opinionista, non si è risparmiato su Alcaraz, facendo sapere come la sua uscita di scena confermi come la continuità non sia per tutti, tirando indirettamente in ballo Sinner.

Il tennista altoatesino, infatti, è stato molto continuo a livello di prestazioni in questa stagione e, pur non ottenendo sempre la vittoria finale, ha ben figurato in molti tornei. Il tweet di Bertolucci, quindi, non è solo una stoccata nei confronti di Alcaraz, meno continuo rispetto a Sinner, ma anche un elogio al tennista azzurro che ora ha un avversario in meno di cui preoccuparsi in ottica finale: “Con l’uscita di Alcaraz il tabellone inizia ad alleggerirsi. Esce un peso massimo a conferma che la continuità non è da tutti”.

Bertolucci, inoltre, ci ha tenuto a sottolineare come l’eliminazione di Alcaraz renda il tabellone “più leggero” e che adesso può accadere davvero di tutto.