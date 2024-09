Inter, con questo Thuram puoi attendere il tuo capitano…

Tutto ok, alla sosta, il peso del pareggio di Genova alla prima giornata è già assorbito. L’Inter è in testa con Juventus, Udinese e Torino. E questo in virtù del primo vero rallenatamento della Juve che, in casa, contro la Roma ha fatto solo 0-0, peccando anche a livello di performance. Se per caso qualcuno fosse preoccupato in casa nerazzurro, la sirena è bene spegnerla. Perché tutto il primo posto con la Juventus, la ripresa dopo il pari pesante di Marassi e il cappotto all’Atalanta, di fatto è arrivato “senza Lautaro”. O meglio senza il meglio del capitano dell’Inter e, soprattutto, senza i suoi gol.

Ci pensa Thuram…

Ad aiutare l’Inter ci ha pensato la doppia doppietta di Marcus Thuram che, quasi, bastava per regolare il Genoa, e soprattutto ha sepolto l’Atalanta. Un Marcus Thuram tornato carichissimo dalla spedizione europea con la Francia, voglioso di dimostrare che il suo brutto Euro2024 è solo una parentesi. E nulla c’entra con l’Inter, dove è inserito in un contesto tecnico-tattico che funziona a meraviglia.

Nonostante Lautaro abbia le polveri bagnate, l’Inter sta comunque facendo molto bene. Il merito è anche di Marcus. Il francese, dopo l’exploit della scorsa stagione in cui qualcuno non gli attribuiva forse la giusta importanza, è tornato carico, deciso a dimostrarsi decisivo anche in zona gol. E non solo come spalla di Lautaro Martinez.

Inter, una felice intuizione

Oggi, come l’anno scorso, la sensazione è che l’Inter abbia trovato in Marcus Thuram la spalla perfetta per Lautaro Martinez. Anche più di Romelu Lukaku, che tanto bene aveva fatto insieme all’attaccante argentino. Il francese e l’argentino sembrano conoscersi da anni, sono perfettamente complementari e il merito è anche di Simone Inzaghi che ha costruito una macchina per fetta al servizio della sua coppia d’attacco.

Parte del merito va poi a Piero Ausilio. Il direttore sportivo dell’Inter è stato il primo a intuire il potenziale del figlio d’arte. È stato lui a volerlo fortemente all’Inter, tanto da arrivare vicino all’acquisto in più di un’occasione. Salvo poi prenderlo nel momento in cui il suo trasferimento era ancora più conveniente: nell’estate del 2023, a parametro zero.