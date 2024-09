Italia, venerdì gli azzurri affrontano la Francia

Dopo il fallimento dell’Europeo tedesco in casa Italia si riparte dalla Nations League e dalle gare contro Francia e Israele. Il ct Spalletti ritrova in azzurro due pedine che ultimamente erano uscite dal giro per motivi diversi.

Italia, nuovi e vecchi verso la Francia

Rientrano infatti Tonali, superata la squalifica per il caso scommesse e Moise Kean. La punta della Fiorentina ha ritrovato gol e continuità con il ct che punta molto sulla sua fisicità oltre che su quella di Retegui. Uno Spalletti apparso dispiaciuto dopo la deludente prestazione all’Europeo ma fiducioso di poter riprendere in modo positivo con una conferma quella della difesa a 3. In quest’ottica fondamentale sarà la presenza di Bastoni con le condizioni del giocatore che verranno monitorate nei prossimi giorni. Assente invece Barella con il centrocampista dell’Inter che salterà i due impegni di Nations League dopo l’operazione al setto nasale. Un’Italia che ripartirà dalla sfida contro la Francia. Avversario non certo abbordabile ma che rappresenterà una bella occasione per tornare in campo dopo l’Europeo. Fra i convocati azzurri anche Brescianini e Okoli alla prima con la Nazionale. Con il centrocampista della Dea che dopo aver bagnato con un gol il suo esordio in nerazzurro sogna di farlo anche in azzurro….