Spalletti: “Bruttissima estate. Fallimento Europeo? Servono analisi corrette”

Torna la Nazionale: la terza giornata di Serie A si è conclusa ed ora il campo lascia spazio agli Azzurri, che saranno impegnati in Nations League. La squadra di Spalletti deve ripartire dopo un Europeo disastroso ed affronterà Francia ed Israele rispettivamente il 6 ed il 9 settembre.

Il commissario tecnico è intervenuto in conferenza stampa per presentare la doppia sfida: “Le riflessioni fatte sono state tante dopo l’Europeo” – le sue parole – “i fattori sono sempre diversi, non è mai uno solo il fattore di una gara di quel tipo. Ho trascorso una brutta estate, bruttissima. Il discorso andava sempre lì”.

L’analisi del tecnico si incentra sul tipo di analisi fatte e lette in queste settimane: “Quando si parla di fallimento Europeo bisogna fare un’analisi un po’ più corretta perché secondo me è riferita a quella gara lì, con la Svizzera, bruttissima. Contro la Spagna anche abbiamo fatto male, siamo stati messi sotto, poi però la vittoria netta della Spagna ridimensiona un po’ la brutta partita contro di loro. La partita contro la Svizzera, invece, è stata bruttissima soprattutto come atteggiamento, siamo stati arrendevoli. Non abbiamo onorato la nostra forza e la nostra storia: mi sento responsabile di ciò che è successo”.

Spalletti torna poi sulle sue responsabilità: “Tutto ciò che mi succede intorno dipende sempre da me al 100%, ora do un 1% anche ai miei collaboratori ma i giocatori sono esentati da questa responsabilità. Probabilmente gli ho messo troppa pressione addosso e non gli ho dato la possibilità di gustarsi la maglia dell’Italia. Io devo essere attento nel prendere cose nuove per portare un messaggio differente, devo essere il primo a credere che si abbia una forza differente rispetto a ciò che abbiamo fatto vedere. Sono il primo a non volersi arrendere di fronte a qualsiasi difficoltà e ad avere fiducia nel lavoro che posso portare avanti. Non hanno responsabilità i giocatori che erano con me in Germania e nemmeno quelli che sono rimasti a casa. Ora si apre una pagina nuova e visto che adesso bisogna analizzare anche la carta d’identità credo sia questo il momento per fare qualcosa di differente. Questo, inevitabilmente, esclude altri calciatori. Vado a creare un nuovo gruppo, una nuova squadra trasferendo loro meno pressione addosso e facendoli sentire più la bellezza della maglia azzurra”.

Il ct confida poi qual è l’aspetto che più lo ha infastidito: “La prestazione che abbiamo fatto. Tutto il resto per me conta relativamente. A volte faccio quello arrabbiato, quello che è pronto a mordere, ma sono tutti giochi che si fanno in base alle posizioni. Ma sono 30 anni che faccio questo lavoro e non ho ricordanze di una mia squadra che non ha lottato come quella squadra lì. Abbiamo fatto poco… Bisogna essere obiettivi e fare le giuste valutazioni: io spero che anche altri calciatori abbiano avuto il malessere che ho avuto io durante l’estate. Io questa estate non ho fatto altro che ripensare al ritorno in Nazionale: sono stato tre giorni a Ponza e poi sempre in campagna a casa mia, non sono andato da nessuna parte. Mi dava fastidio aver fatto vivere un momento come la partita contro la Svizzera ai tifosi dell’Italia. Come sta Bastoni? Abbiamo visto cosa è successo durante la partita, l’ha chiamato Buffon e poi io. I dottori erano stati un po’ più pessimisti, mentre lui è stato molto più ottimista sulla possibilità di mettere tutto a posto in pochi giorni. E questo già da sabato mattina. Oggi aveva ancora quella idea, si valuterà di giorno in giorno e poi si prenderanno le corrette decisioni”.