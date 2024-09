Sinner, esplode una nuova polemica: la sentenza riscalda i fan

Una nuova polemica vede protagonista Jannik Sinner, arriva una sentenza dura sull’azzurro e i fan si scaldano

Essere sulla bocca di tutti è il destino dei numero uno al mondo. Nel bene e nel male, si parla praticamente sempre di loro e le pressioni aumentano. Se ne sta accorgendo, eccome, Jannik Sinner.

Aspettative e tensioni sono cresciute esponenzialmente, di pari passo con la sua crescita in campo. Il grande talento altoatesino si è prima affermato tra i migliori del circuito, per poi, da circa un anno, ingranare la marcia e approdare sulla vetta del ranking ATP. Un primato che detiene da ormai 13 settimane, e la sensazione è che possa rimanerci ancora a lungo, anche in considerazione delle difficoltà dei suoi avversari.

Non stanno mancando nemmeno per lui, va detto, dei momenti delicati da gestire. In questo, Sinner sta mostrando una lucidità, una tenuta mentale e una continuità ammirevoli. I problemi all’anca in primavera, il gossip sulla sua vita privata e sulla sua storia d’amore con la collega Anna Kalinskaya, la tonsillite e l’assenza alle Olimpiadi. Infine, la positività al Clostebol da cui era stato scagionato. Un tema, questo, su cui però molti nel mondo del tennis hanno iniziato a guardarlo con diffidenza.

Sinner, Kyrgios va di nuovo all’attacco sui social

In pochi gli hanno manifestato vicinanza, la “freddezza” di Djokovic e Alcaraz ha lasciato il segno. E altri sono andati decisamente all’attacco. Come Nick Kyrgios, che dopo averlo fatto alcuni giorni fa è tornato a parlare della vicenda Sinner con piglio polemico.

L’australiano, come spesso accade, si è fatto notare su ‘X’ per un post in cui ha parlato in questi termini di Jannik: “Come atleti, utilizziamo le nostre piattaforme social per assicurarci che le cose nel nostro sport siano giuste. E’ quello che ho fatto e alcuni giocatori sono arrabbiati. Sappiamo tutti che Sinner è incredibile ed è un grande tennista. Ma se pensate che resteremo in silenzio, non lo faremo“.

Dunque, Kyrgios si preannuncia battagliero ancora a lungo sulla vicenda che ha riguardato Sinner, di cui è stata riconosciuta l’innocenza per l’assunzione accidentale della sostanza per un errore del suo staff. Anche se all’azzurro sono stati tolti i punti conquistati a Indian Wells e i soldi guadagnati in quel torneo. In conferenza stampa, interpellato sulle dichiarazioni di Kyrgios, si è rifugiato dietro il più classico dei ‘no comment’.