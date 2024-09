Fiorentina, Adli si presenta: Gudmundsson si allena

Finito il mercato in casa Fiorentina è giunta l’ora di presentare i nuovi acquisti. A raccontarsi per primo è stato Adli che ha spiegato il perché della scelta viola: “Quando sono tornato a Milano i dirigenti mi hanno detto che loro avevano bisogno di vendere e che sarei stato messo sul mercato. Dovevo preparami a una nuova squadra e quando è arrivata l’opportunità di venire a Firenze, in un progetto ambizioso, sono stato convinto subito“.

Fiorentina, Adli vuole vincere

Un Adli che si dice poco amante delle statistiche, quello che conta è infatti: vincere: “Quando sono tornato a Milano i dirigenti mi hanno detto che loro avevano bisogno di vendere e che sarei stato messo sul mercato. Dovevo preparami a una nuova squadra e quando è arrivata l’opportunità di venire a Firenze, in un progetto ambizioso, sono stato convinto subito. Mi va bene di fare zero gol e zero assist se vinciamo. Non sono fan delle statistiche: mi basta vincere”

Kean ko in Nazionale, Gudmundsson si allena

Non solo Adli i prossimi a raccontarsi saranno ora Cataldi e Gosens con il secondo che ha già trovato il primo gol viola all’esordio. Gol che ha siglato anche Moise Kean. Il centravanti ha accusato un affaticamento muscolare in nazionale ma nelle prossime ore già dovrebbe allenarsi. Chi è tornato ad allenarsi è Albert Gudmundsson con l’islandese che sui social si è mostrato carico in vista della ripresa del campionato e della sfida contro l’Atalanta…