Roma, si tratta per Hummels e Manolas

Dopo Mario Hermoso la Roma è sempre più vicina ad ufficializzare almeno un nuovo innesto in difesa. I giallorossi avrebbero infatti trovato l’accordo con Mats Hummels. Difensore tedesco classe 1988′ protagonista nell’ultima stagione della straordinaria cavalcata in Champions League del Borussia Dortmund. Hummels ha infatti disputato 13 partite nell’ultima massima competizione europea, segnando un gol in Semifinale contro il PSG. Il difensore è pronto a firmare un contratto di un anno con opzione per il secondo.

Roma, non solo Hummels: ecco Manolas

Non solo Mats Hummels, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in casa Roma si lavora anche per il ritorno di Kostas Manolas. Il difensore greco ha giocato nella scorsa stagione nella Salernitana ed è ora svincolato. Manolas ha giocato alla Roma dal 2014 al 2019 segnando 8 gol in 206 presenze, tra cui la rete storica nel 3-0 al Barcellona in Champions League.