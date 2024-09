Schumacher con Alonso: la foto fa rabbrividire i fan

Uno scatto da brividi, i tifosi ancora non riescono a crederci: Fernando Alonso e Michael Schumacher insieme

L’era Schumacher è orma tramontata da tanti, troppi anni. E con essa il legame e le battaglie in pista che Michael ha saputo offrire in nome dello spettacolo. Un momento d’oro per la F1 che ha avvicinato, in un determinato periodo, il campione della Ferrari a chi solo qualche anno dopo provò in quel di Maranello a ripetere le imprese del tedesco.

Un momento speciale che, poche ore fa, è stato condiviso sul web e che riguarda Michael Schumacher e Fernando Alonso. Un destino comunque, quello di due campioni insuperabili che hanno condiviso una piccola parte della propria carriera l’uno contro l’altro, in battaglie ancora oggi rimaste impresse nella mente degli appassionati di Formula 1.

Fernando Alonso si è affacciato da vincente al mondo della Formula 1 nel periodo nel quale Michael Schumacher aveva già dato tutto in Ferrari. L’asturiano è stato due volte campione del mondo con la Renault nel 2005 e 2006 ed il tedesco è stato il suo principale rivale nella corsa al titolo.

Schumacher-Alonso, spunta la foto commovente

Anni indimenticabili tanto per Michael, che proprio a fine 2006 annunciò il ritiro dalle corse (tornò anni dopo per approdare in Mercedes) quanto per lo spagnolo, che portò la scuderia transalpina sul tetto del mondo. Ad oggi Fernando Alonso è l’unico, insieme a Lewis Hamilton, di quella vecchia guardia.

Un pilota che si è evoluto di pari passo con i grossi cambiamenti accaduti in F1. Ma ciò che ha commosso nelle scorse ore i tifosi è uno scatto, davvero indimenticabile, nel quale l’attuale pilota dell’Aston Martin era al fianco di Michael. Verosimilmente proprio in uno dei due anni in cui Alonso vinse il Mondiale, con la presenza di Giancarlo Fisichella sul terzo gradino del podio. Michael guarda Fernando, pacca sul petto e congratulazioni.

Da una leggenda ad un’altra, un’istantanea di rara bellezza che sembra riuscire a far assaporare in un unico frame un momento speciale, ormai lontano quasi vent’anni. Da allora la Renault si è ‘trasformata’ in Alpine mentre la Ferrari attende qualcuno in grado di raccogliere l’eredità di Schumi (come fece Raikkonen nel 2007, poi il vuoto) e portare nuovamente il Cavallino Rampante sul tetto del mondo.

Un ricordo che lo stesso Alonso custodirà nella sua personalissima bacheca gelosamente. Perché battere quello che a detta di molti è stato il più grande pilota della storia della Formula 1 non è da tutti. E Alonso, in quel biennio, ci riuscì per ben due volte, con talento e tenacia, guadagnandosi il rispetto e la stima del sette volte campione del mondo.