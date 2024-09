Immenso Zanardi, ricordo strappalacrime: “È un esempio”

Non c’è pace per i tifosi che continuano a pensare ad Alex Zanardi, il video del campione ha commosso tutti

Il ricordo di Alex Zanardi non tramonterà mai, anche se ormai è diverso tempo che l’ex pilota di Formula 1 non concede sue notizie. Ciononostante in giro c’è chi non perde occasione per rendergli omaggio. E forse proprio questa è la cosa che più conta. L’ultimo omaggio fattogli a distanza ha lasciato tutti senza parole.

Proprio qualche giorno fa durante questa calda estate chi aveva deciso di portare con sé il campione è stato niente meno che Roberto Vecchioni. Cantautore apprezzato per le sue canzoni ma ancor di più per la sua sensibilità, la stessa che lo ha spinto a regalare al pubblico presente un momento a dir poco indimenticabile. Quando sul palco di Alghero, in Sardegna, il cantautore ha intonato le prime note di Ti insegnerò a volare, i presenti sono letteralmente impazziti. Il brano fu infatti scritto appositamente per Zanardi.

Quello è stato solo uno dei tanti omaggi che l’atleta continua a ricevere. Cosa che è successa anche a margine delle ultime paralimpiadi, pare che tra i presenti a Parigi ci sarebbe dovuto essere anche l’ex pilota ma come è tristemente noto le sue condizioni non gli hanno permesso di partecipare. La cosa certe è che chi è presente alla kermesse sta gareggiando anche per lui. Nel frattempo il popolo del web ha regalato un video che nel giro di pochissimo tempo è diventato virale.

Zanardi commuove ancora, spunta un video da lacrime

Ogni giorno tanti utenti decidono di prendersi del tempo per ricordare Zanardi alla propria maniera. Qualcuno lo fa con un pensiero mentre altri decidono di rivivere, e di far rivivere, le sue incredibili gesta. Questa volta è toccato allo Zanardi campione in handbike incantare il pubblico, disciplina che gli ha regalato tante soddisfazioni ma che ha anche cambiato la sua vita. “È un esempio, immenso Zanardi” ha scritto un utente su X.

Tante medaglie e tanti titoli portati a casa dall’atleta che grazie all’handbike era riuscito a trovare una nuova vita. Almeno fino all’estate del 2020, quella che sancì il primo allentamento dalla stretta contro il covid, che vide Zanardi tornare subito in pista. Peccato che anche in quel frangente ad accogliere l’ex Formula 1 ci fu un destino a dir poco beffardo. Incidente shock per lui che fu travolto da un camion e portato d’urgenza in ospedale.

Non dimentichiamoci del grande esempio che ha dato a tutti l’immenso Alex Zanardi. pic.twitter.com/Bmaidv7kTM — Diego.Cheli (@GiulioC07388672) September 2, 2024

Dopo le prime cure Zanardi è stato trasferito in una clinica specializzata e da quel momento è calato il silenzio sulla sua vita privata. Tutti aspettano il suo ritorno, anche chi lo ha seguito poco nel corso della carriera. Nonostante non si sappia molto sulla sua salute i fan non hanno mai smesso di ammirarlo e ricordarlo: un esempio per tutti al di là dello sport.