Inter, aspettando l’assente di lusso

Una sosta di lavoro per Simone Inzaghi ed i suoi giocatori, nella quale i nerazzurri dovranno essere in grado di alzare l’asticella dello sviluppo del loro gioco, anche per rispondere con i fatti alle avversarie alla ripresa delle ostilità. Se è vero che molte delle contendenti per la lotta scudetto potranno usufruire di queste due settimane per innestare nei propri meccanismi gli acquisti delle ultime ore di mercato, Inzaghi ha mantenuto la rosa pressochè inalterata rispetto alla passata stagione, ma dovrà fare a meno di ben undici calciatori convocati con le rispettive Nazionali.

Incrociando le dita con l’ottica di evitare guai fisici, ci si attende che gli impegni internazionali possano risultare utili per inserire minuti nelle gambe di chi ha avuto meno spazio, o meglio ancora per far crescere la condizione di chi come Lautaro Martinez è reduce da un problema fisico.

Le ultime indiscrezioni provenienti da oltre Oceano, del resto, raccontano come il Capitano dell’Inter sembri destinato a giocare dal primo minuto ed in coppia con Julian Alvarez la sfida contro il Cile. Cinque sono i gol in Nazionale che lo separano da Maradona, Inzaghi spera di accogliere ad Appiano un capitano rinvigorito e ricaricato, pronto a tornare la macchina da gol che lo scorso anno trascinò i nerazzurri allo scudetto.