Nazionale, 10 mesi dopo riecco Tonali

Sandro Tonali è tornato in Nazionale. Il centrocampista ha varcato l’ingresso di Coverciano lunedì per la prima volta dopo 10 mesi, dopo quel pomeriggio con l’arrivo dei carabinieri e l’interrogatorio. Un ritorno atteso, visto che la sua assenza è una di quelle che hanno pesato di più a Euro2024 almeno a livello mediatico. L’ex centrocampista del Milan ha finito di scontare la sua squalifica alla fine di agosto ed è tornato in campo anche col Newcastle.

Tonali in Nazionale per prendersi definitivamente l’Azzurro

La Nazionale, di fatto, Sandro Tonali non se l’era ancora presa definitivamente. Prima dello stop per scommesse, il centrocampista bresciano si era preso il Milan, aveva vinto lo Scudetto e il suo mega trasferimento al Newcastle aveva aiutato il Diavolo a rifondare la squadra. Tuttavia, la Nazionale non era ancora completamente “sua”. Difficoltà soprattutto a trovare spazio nello schema tattico che vedeva soprattutto Barella e Jorginho quasi insostituibili. Ma soprattutto vedeva nel classico centrocampo a tre una soluzione tattica imprescindibile.

E non poteva essere altrimenti, visto che l’Italia nel triennio di Roberto Mancini pre Euro2020, aveva fatto benissimo con quell’impostazione. Ora con Luciano Spalletti, che predilige un centrocampo a due con una delle due mezzali praticamente schierata sulla trequarti, per Sandro sembra esserci decisamente più spazio.

Tonali in campo già contro la Francia?

Dopo le prime due presenze con il Newcastle, una in Carabao Cup da titolare e l’altra da subentrante in Premier, Tonali è pronto a tornare anche in Nazionale. Nella sfida di venerdì sera contro la Francia in Nations League potrebbe esserci spazio per l’ex Brescia. Infatti, nel trio di centrocampo Sandro è in ballottaggio con il centrocampista del Torino Samuele Ricci. Ma attenzione, se non dovesse entrare in campo da primo minuto, c’è da giurarci che Luciano Spalletti concederà al centrocampista uno spezzone importante di gara a match iniziato. Un modo per fargli riassaporare la gioia e l’orgoglio della maglia azzurra, un modo per dargli continuità dopo il lungo stop.