Inter, il ballo degli esterni… e quella firma tanto attesa

Sono le corsie laterali a tenere banco in casa Inter nel corso della sosta, con le scelte direttamente connesse alla questione da parte di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha infatti scelto di puntare sul pieno recupero di Tajon Buchanan nell’ottica della lista Champions presentata alla Uefa per la massima competizione continentale, privilegiando il reinserimento in gruppo del canadese reduce da un brutto infortunio rispetto alla possibilità di aggregare un nuovo innesto tutto da costruire e sgrezzare come Tomas Palacios.

L’obiettivo è quello di riavere a pieno regime l’ex Club Brugge per l’inizio di ottobre, aggiungendo così quella alternativa per entrambe le fasce di competenza che ad oggi a livello prettamente numerico mancherebbe ai Campioni d’Italia.

Sempre approfondendo lo stesso argomento, va sottolineato come procedano anche i contatti tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage di Denzel Dumfries sul fronte rinnovo di contratto. I tempi sono maturi, anche perchè l’Inter ha espressamente richiesto all’olandese di ricevere una risposta in un senso o nell’altro al rientro dagli impegni con la propria Nazionale. Giorni di attesa, dunque, che Inzaghi trascorrerà indottrinando ad Appiano quello che resta della rosa senza gli undici calciatori partiti per queste due settimane.