Ultim’ora ritiro Nadal, è una furia: Rafa ha confessato

Arriva la confessione di Rafa Nadal in merito al suo ritiro dal tennis: lo spagnolo non ci sta

Mentre negli Stati Uniti si stanno disputando gli US Open, Rafa Nadal si sta riposando per ricaricare le batterie e recuperare la miglior condizione fisica. Lo spagnolo non ha preso parte alla competizione proprio a causa dei tanti problemi fisici che lo hanno colpito ed è stato lui stesso a rivelarlo nel programma TV spagnolo ‘El Hormiguero’.

Nadal ha fatto sapere come la propria condizione fisica sia ben diversa rispetto a quella di un anno fa e che è stato semplice decidere di non partecipare agli US Open. Il tennista spagnolo ha raccontato dei tanti problemi avuti, svelando come il suo obiettivo era quello di godersi la vita quotidiana, non ottenendo però ciò che avrebbe voluto.

Le parole di Nadal aprono nuovamente quello che è il dibattito attorno al suo ritiro che potrebbe essere più vicino dopo le Olimpiadi di Parigi, fino ad oggi ultimo grande obiettivo dello spagnolo. Tuttavia a far chiarezza su questa scelta ci ha pensato lo stesso mancino di Manacos, sempre in diretta tv dove ha rivelato di non aver preso una decisione sul suo futuro, mostrandosi molto seccato per le continue indiscrezioni sul ritiro.

Ritiro Nadal, arriva la confessione: lo spagnolo non ci sta

Per tutto il 2024 e non solo ci si è chiesto quando Rafa Nadal appenderà la racchetta al chiodo e le voci si sono rincorse fino ad oggi, cosa non gradita al tennista spagnolo. Nel corso del programma ‘El Hormiguero’, il fenomeno iberico si è mostrato parecchio seccato con chi chiede continuamente del suo futuro, rivelando di non aver deciso ancora nulla in merito.

Senza troppi giri di parole, Nadal si è scagliato contro chi lo pressa per saperne di più sul suo possibile ritiro: “Non mi piace che mi chiedano continuamente del mio ritiro perché quando lo deciderò, vi informerò di quale sarà la mia decisione” ha affermato, pregando dunque tutti a smetterla di interrogarlo circa il suo futuro.

Durante la trasmissione, Nadal è tornato anche sulla sua avventura alle Olimpiadi di Parigi dove è stato eliminato da Djokovic, ritenendo di essere stato sfortunato nel sorteggio. Lo spagnolo ha ammesso di essere arrivato in buona forma ai Giochi Olimpici, ma la buona sorte non gli ha dato una mano quando gli ha messo uno come il tennista serbo sulla propria strada.

Parole importanti, invece, Nadal le ha spese per il connazionale Carlos Alcaraz, sottolineando come sia bello stia emergendo un nuovo tennista spagnolo di alto livello dopo di lui: “È bello vedere che dopo un giocatore come me emerge un altro spagnolo di questo livello. Carlos sarà uno dei migliori tennisti della storia”.