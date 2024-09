Accordo con la Ferrari saltato: rivelazione esplosiva

Una rivelazione spiega il mancato accordo con la Ferrari. E’ saltato tutto: ecco l’affare sfumato clamorosamente

Il GP di Monza ha sicuramente rinvigorito il morale in casa Ferrari, visto il meraviglioso successo di Charles Leclerc che ha bissato la sua prima e unica vittoria in carriera nel circuito di casa, avvenuta nel 2019. Un momento speciale per il monegasco ma anche per Ferrari che voleva regalare ai tifosi una giornata memorabile.

E così è stato. Adesso non si potrà non continuare su questa strada con la convinzione ed i mezzi giusti a disposizione per riportare il ‘Cavallino Rampante’ sul tetto del mondo. Lo sa bene Lewis Hamilton che, a quarant’anni, approderà a Maranello proprio con quell’intenzione ovvero prendersi la scena, conquistando il suo personale ottavo titolo mondiale e magari scrivere una pagina irripetibile nella storia della Ferrari.

Ad ogni modo c’è stato a lungo un altro nome che ha infiammato i pensieri dei tifosi della Ferrari. Uno dei temi caldi in Formula 1 che coinvolge da mesi la Ferrari è sicuramente quello riguardante Adrian Newey. Il progettista in uscita dalla Red Bull è stato a lungo un obiettivo concreto della Scuderia di Maranello. All’improvviso, però, è saltato tutto e pare che a spuntarla sia stata Aston Martin.

Ferrari-Newey, tutto finito: la rivelazione è pazzesca

Pare infatti che la Ferrari abbia deciso di tirarsi indietro dalla corsa a Newey qualche settimana fa, quando ha scoperto che l’offerta recapitata da Aston Martin era nettamente più elevata di quella stanziata dai vertici del Cavallino Rampante.

Newey lo scorso maggio aveva annunciato tra mille polemiche e malumori il suo addio alla Red Bull. La ‘Rossa’ sembrava la migliore candidata ad accoglierlo, dopo incontri in gran segreto che avevano avvicinato il genio dell’aerodinamica alla Ferrari.

Tutto sembra svanito, Newey sarà annunciato tra pochi giorni da Aston Martin, in occasione del GP di Baku, in Azerbaigian. Per ‘Motorsport.com’ la Ferrari ha voluto evitare di ritrovarsi in un’asta, tirandosi indietro una volta vista la proposta di Aston Martin che, secondo indiscrezioni, si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro.

Loic Serra sarà quindi il futuro dt della Ferrari, da ottobre, come annunciato dal team con un comunicato ufficiale solo poche ore fa. In questo ruolo riporterà direttamente al Team Principal Frederic Vasseur. Intanto per quanto riguarda Newey è prevista una conferenza stampa il 10 settembre, anche se il suo manager Eddie Jordan alla ‘BBC’ si è rifiutato di confermare l’imminente passaggio del 65enne britannico all’Aston Martin.