Ai Lakers al posto di LeBron James: colpo di scena in NBA

Il tempo di LeBron James ai Los Angeles Lakers potrebbe essere agli sgoccioli. Ecco chi è il suo possibile sostituto. I tifosi sono in delirio, non riescono a crederci

LeBron James è pronto ad iniziare la ventiduesima stagione di una carriera straordinaria. Il talento di Akron ha vinto quattro titoli Nba, due con i Miami Heat, uno con i Cleveland Cavaliers e l’ultimo con i Los Angeles Lakers, sua squadra attuale, nel 2020. Alla fine dell’anno festeggerà quarant’anni, ma sembra che non abbia nessuna intenzione di lasciare il basket. Lo dimostra anche la grande vittoria in estate, ottenuta con Team USA ai Giochi Olimpici di Parigi, dove ha dato spettacolo insieme a Curry.

LeBron potrebbe giocare quest’anno però la sua ultima stagione con la squadra californiana, prima di andare altrove, per poi provare ad unirsi proprio a Curry e Durant a Las Vegas nel 2026. La nuova franchigia del Nevada sarà molto importante per la lega statunitense di basket e, per questo motivo, i vertici spingono per portare in squadra delle stelle sin dalla prima stagione. I Lakers stanno già lavorando per la sostituzione di LeBron James e il giocatore che potrebbe prendere il suo posto è un europeo. Ecco di chi si tratta.

Wembanyama al posto di James ai Lakers? Horry ne è sicuro

Robert Horry, ex giocatore dei Los Angeles Lakers, con i quali ha conquistato tre titoli consecutivi tra il 2000 e il 2002, ha parlato dell’attuale situazione della squadra californiana, alle prese con una grande rivoluzione tecnica. È arrivato un nuovo allenatore, J.J. Reddick, ma il nuovo ciclo potrebbe ricominciare senza LeBron James. L’ex stella dei Cleveland Cavaliers giocherà ancora un anno in gialloviola, questa è una certezza, ma potrebbe lasciare la franchigia già al termine di questa stagione. Uno dei possibili candidati alla sua sostituzione è Victor Wembanyama, giocatore dei San Antonio Spurs.

Wembanyama ha vinto il premio come esordiente dell’anno ed ha convinto tutti, compresi i dirigenti dei Lakers. Secondo Robert Horry, che con i San Antonio Spurs ha vinto due anelli, potrebbe essere il sostituto ideale di LeBron James: “Aspetta due o tre stagioni e vedrai che Wembanyama chiederà agli Spurs di essere scambiato. In quel momento potrebbe essere scambiato con i Lakers per sostituire LeBron James. Sarebbe perfetto in quella squadra, insieme a Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo”.

Horry ha parlato ai microfoni di ‘Parlons Basket’ ed ha spiegato che i Lakers dovrebbero mettere in atto una vera e propria rivoluzione tecnica per tornare a vincere un titolo. Quando LeBron James andrà via, Wembanyama potrebbe essere il suo sostituto ideale perché è destinato a dominare a lungo in Nba. Il giocatore della Nazionale Francese è nato nel 2004, quindi ha margini di miglioramento enormi, ha un contratto fino al 2028 con la squadra texana, ma sarebbe l’opzione ideale per i Lakers a partire dal 2026, anno in cui LeBron James dovrebbe lasciare i gialloviola.