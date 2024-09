Ferrari impotente, è tutto finito: annuncio e tifosi distrutti

Arrivano le conferme che gelano le speranze dei tifosi della Ferrari: è tutto vero, è arrivato l’annuncio

Il cielo continua ad essere rosso sopra Monza. Una vittoria storica, la seconda personale di Leclerc dopo quella del 2019 sul circuito brianzolo. In attesa delle novità che nei prossimi mesi coinvolgeranno il tracciato, come confermato da Sticchi Damiani, in casa Ferrari sembra arrivare una brutta notizia.

Il lavoro che a Maranello dovranno portare avanti da qui a fine 2024 sarà fondamentale. Tornare a lottare concretamente per il titolo costruttori visto che il Mondiale piloti – già da un po’ – sembra un affare a due tra Max Verstappen ed il discontinuo ma talentuoso Lando Norris. Red Bull contro McLaren, i segnali per un cedimento del team austriaco ci sono tutti. Uno spettacolo che monopolizzerà l’attenzione dei tifosi.

Non quelli della Ferrari, evidentemente già proiettati all’anno prossimo quando alla guida della ‘Rossa’ al fianco di Leclerc ci sarà Lewis Hamilton. L’inglese sarà la grossa novità del 2025, c’è grande curiosità per tornare a vedere un sette volte campione – dopo Michael Schumacher – all’opera in quel di Maranello. Nel frattempo, però, una notizia ha letteralmente gelato i sostenitori del Cavallino Rampante.

Ferrari, tifosi gelati: l’addio è quasi ufficiale

Negli ultimi mesi c’è un tema risultato essere assai a cuore ai tifosi della Ferrari ed è quello che riguarda uno dei grandi protagonisti del paddock, destinato a cambiare scuderia in vista del 2025. Il suo addio alla Red Bull è ufficiale da qualche mese: i tifosi della Ferrari, in tal senso, hanno sperato fino all’ultimo in una firma di Adrian Newey con la Scuderia di Maranello.

Il prossimo 10 settembre è però attesa una conferenza stampa in casa Aston Martin: un appuntamento che, secondo le indiscrezioni, porterebbe proprio all’annuncio ufficiale ormai imminente di Adrian Newey. La firma del genio dell’aerodinamica, in realtà, sarebbe secondo alcune recenti indiscrezioni già avvenuta nelle scorse settimane. Il progettista, che ha rotto con la Red Bull, dopo il 6 settembre sarà finalmente libero di annunciare il suo futuro al di là dei vincoli contrattuali con la scuderia di Milton Keynes. Un accordo, quello con il nuovo team, che comincerà ufficialmente a partire da marzo 2025 giusto in tempo per incidere sulla progettazione dell’anno successivo.

A ‘Bloomberg TV’ Lawrence Stroll non si è più nascosto: “Sto facendo di tutto per assicurarmi i servigi di Adrian Newey. Una figura senza eguali in F1”, ha detto. Ad ogni modo l’ormai probabile annuncio taglierebbe, una volta per tutte, le gambe alla Ferrari che sembra già da diverse settimane lontana dall’idea di controbattere per portare Newey a Maranello. Grazie ad Aston Martin il 65enne britannico tornerà a collaborare con Honda e coronerà il suo sogno di lavorare con Alonso che – insieme ad Hamilton – è sempre stato un pallino dell’inglese.