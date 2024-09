Gioia immensa Schumacher: stupendo rivederlo così – FOTO

Un ricordo che ancora oggi emoziona: Michael Schumacher, la gioia immensa nello scatto tornato a galla nelle scorse ore

A Michael Schumacher, ancora oggi, è riservato un posto speciale nel cuore dei tifosi della Ferrari. Un pilota unico, in grado di risollevare con lavoro ed un enorme talento la Scuderia di Maranello, reduce da anni difficili. Il tedesco arrivò in Italia nel 1996: ci mise quattro anni prima di vincere il suo primo Mondiale in rosso.

Una gioia indescrivibile, proseguita fino al 2004 quando vinse il suo settimo titolo consecutivo. Nel mezzo dei veri e propri capolavori in pista, alcuni quasi inspiegabili ancora oggi, che lo attestano come uno dei più grandi piloti della storia della Formula 1. Ad ogni modo, nelle scorse ore è successo un qualcosa di davvero toccante che riguarda Michael: una foto che, a distanza di anni, lo accomuna a Charles Leclerc.

Il Gran Premio di Monza era e rimarrà sempre un posto speciale per i tifosi della Ferrari. Il Cavallino Rampante ha portato a casa un successo insperato nell’ultimo appuntamento in terra brianzola, con Leclerc capace di un vero e proprio miracolo. Una strategia d’altri tempi che a molti ha riportato alla mente le imprese compiute a Maranello da un certo Michael Schumacher.

Leclerc come Schumi: la foto è commovente

A tal proposito nelle scorse ore è spuntata su ‘X’ un’istantanea davvero meravigliosa che ritrae, in uno dei suoi momenti più felici, il tedesco esultare per una delle tante vittorie speciali in Italia. A Monza Michael ha vinto ben 5 volte, è il detentore di questo particolare record alla guida della Ferrari.

La foto in questione, pubblicata dalla fan page ufficiale di Schumacher, vede il tedesco esultare per il successo a Monza. Il pugno al cielo, una gioia incontenibile per Michael. L’ultima volta per il ‘Kaiser’ è stata nel 2006, anno nel quale decise poi di ritirarsi e che vide Fernando Alonso conquistare il suo secondo titolo mondiale consecutivo alla guida della Renault. Schumi partiva secondo, dietro a Raikkonen e davanti a Heidfeld e al compagno di squadra Felipe Massa.

In gara, però, la musica cambiò. Il tedesco mise il turbo e si portò a casa la sua 90esima vittoria in carriera, proprio a Monza. Un traguardo storico, meraviglioso, memorabile. E le emozioni che Leclerc ha trasmesso nell’ultima domenica da brividi, non possono che finire con l’essere paragonate ad uno dei tanti capolavori che il tedesco fu in grado di donare ai ferraristi.

Un pilota unico, speciale, in grado di emozionare come pochi. Capace di vincere come nessuno prima di lui: un talento che non si è più rivisto in Formula 1 e che i tifosi sperano, in un futuro non troppo lontano, di poter riabbracciare almeno virtualmente dopo le vicissitudini che la vita ha costretto Michael e la sua famiglia ad affrontare.