Gambia-Tunisia 1-2, i gol (VIDEO)

Vittoria 1-2 per la Tunisia contro il Gambia nella seconda giornata delle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025. Il risultato potrebbe però non essere omologato visto che il tecnico del Gambia ha svolto le sostituzioni in 4 slot.

Gambia-Tunisia, il caso

Ecco cosa è successo: “In Gambia-Tunisia successo di tutto con le sostituzioni. Il Gambia (comunque sconfitto) ha effettuato le sostituzioni con 4 slot perché l’arbitro ha fatto riprendere subito la partita mentre stavano facendo le ultime 3 in contemporanea. Il CT ha protestato a lungo con il 4^ uomo e con il rappresentante della federazione, e gli hanno fatto fare l’ultima 5 minuti più tardi. Credo che difficilmente il risultato verrà omologato”.

Ecco i gol: