Mazzata per Sainz, c’è poco da fare: ultim’ora su Hamilton

Svolta in casa Ferrari, brutto colpo per Sainz: le ultime su Lewis Hamilton non lasciano scampo al pilota spagnolo

La stagione 2024 sta per entrare nel tanto atteso rush finale. Ancora poche gare e Carlos Sainz sarà costretto, suo malgrado, a salutare la Ferrari, scuderia che tante soddisfazioni ha saputo regalargli in questi anni. Una partenza necessaria per far spazio, nella Rossa, all’arrivo di un fuoriclasse come Hamilton, atteso ormai da mesi. Siamo quindi alle battute conclusive della storia tra la Ferrari e Sainz. Guai, però, a parlare di addio.

Reduce da una stagione con qualche picco importante, ma anche tante gare mediocri, o comunque deludenti, in un’intervista a ‘The Athletic’ il pilota spagnolo ha voluto spiegare il suo punto di vista su quanto accaduto quest’anno. Perché Carlos sa benissimo di non aver dato il meglio di sé, di non aver offerto le migliori performance della sua carriera: “Quello che ho vissuto quest’anno non è la condizione ideale per rendere al massimo come atleta. Ogni pilota desidera avere certezze sul proprio futuro per poter concentrarsi completamente sulle gare”.

Un pilota, stando a quanto raccontato da Sainz, ha infatti bisogno di certezze sul proprio futuro, e il fatto che abbia dovuto vivere buona parte della stagione con la necessità di trovarsi una monoposto per il prossimo anno ha sicuramente condizionato le sue prestazioni.

Al di là di questo discorso, lo spagnolo non se la sente però di provare rancore nei confronti della Ferrari. Sa che i vertici della scuderia hanno fatto le proprie scelte, ma sa anche che la stima nei suoi confronti è rimasta immutata, e questo potrebbe aprire scenari clamorosi in un prossimo futuro.

Hamilton in Ferrari, la confessione di Sainz: parole incredibili sulla Ferrari

Quando si ha la possibilità di portare a casa un fenomeno come Hamilton, è naturale approfittarne. Da questo punto di vista, Sainz sa che non avrebbe potuto fare assolutamente nulla per evitare quello che è successo, per evitare di dover essere messo alla porta come un ex amante di cui non si sente più alcun bisogno. “Un campione del calibro di Lewis ha scelto di chiudere la carriera in Ferrari, che altro potevo fare? Era chiaro che gli dovessi fare spazio“, ha raccontato Sainz, sottolineando come da questo punto di vista non possa provare rancore nei confronti di nessuno.

Ma è proprio l’impossibilità di provare rancore che lo ha portato a non chiudere le porte ad alcun tipo di ipotesi. Nemmeno a quella, oggi peregrina, di un suo possibile ritorno in Ferrari, magari tra qualche anno.

“Ho ancora davanti a me dai cinque ai dieci anni di gare“, ha spiegato lo spagnolo con grande convinzione, aggiungendo: “Per quale motivo dovrei chiudere la porta a un possibile ritorno a Maranello?“. Un ragionamento che non sembra fare una piega.