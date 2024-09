Hamilton dice di ‘no’: rifiuto clamoroso

Il clamoroso e inaspettato annuncio di Lewis Hamilton ha lasciato tutti senza parole: il 7 volte campione del mondo è stato molto chiaro

Dopo un lungo digiuno che durava dalla penultima gara del Mondiale 2021 in questa stagione Lewis Hamilton è tornato finalmente ad assaporare la gioia del successo. Due vittorie finora per il pilota britannico, che si è imposto nel GP di Silverstone davanti al proprio pubblico e poi anche a Spa, in Belgio (dopo la squalifica di Russell). Senza dubbio il modo migliore per rilanciarsi in vista della nuova avventura in Ferrari, che prenderà il via nel 2025 al fianco di Charles Leclerc.

Tuttavia, nonostante l’ultimo periodo sia stato particolarmente positivo, proprio in queste ore è arrivata una dichiarazione da parte del 7 volte campione del mondo che ha totalmente spiazzato tutti i suoi fan. Ma cosa ha detto esattamente Hamilton? Il 39enne della Mercedes ha sottolineato di provare una certa noia in una determinata situazione che pure ha vissuto per alcuni tratti di carriera.

Il pilota britannico ha precisato di divertirsi molto di più ora che si ritrova a dover combattere per ottenere qualche risultato rispetto a quando dominava in lungo e in largo. Sono le parole pronunciate dal campionissimo nel corso del podcast ‘Performance People’, dove ha chiarito che conquistare facilmente la pole e rimanere in testa per tutta la gara alla lunga può diventare monotono.

Hamilton ha rifiutato: il pilota britannico cambia idea

Quando si parte davanti, a detta di Hamilton, non si ha nessuno da inseguire e ci si concentra solo sul distacco da mantenere (o aumentare) nei confronti degli altri piloti. Il 39enne non usa giri di parole: “Quando sei sempre in pole e rimani in testa per tutta la gara, diventa monotono. Non è una vera corsa“. Discorso completamente diverso quando invece si è costretti a partire dietro, specialmente su piste dove è possibile il sorpasso (Hamilton nomina Silverstone e Austin).

“Alla fine, quando riesci a prendere qualcuno e superarlo, è un’esperienza incredibilmente gratificante“, ha detto il prossimo pilota della Ferrari nel podcast ‘Performance People’, rifiutando in un certo senso la monotonia del prima incontrastato. In quelle situazioni, aggiunge Hamilton, bisogna necessariamente “esplorare linee diverse” e sfruttare al massimo non solo le gomme, ma anche il vento.

Il 7 volte campione del mondo trova ora piacere nel lottare in pista per guadagnare più posizioni possibili. Una grinta che dal 2025 metterà a disposizione del Cavallino rampante, anche se ovviamente i tifosi della rossa sperano che il britannico possa anche dominare qualche weekend come accadeva nel periodo d’oro con la Mercedes.