Milan, Cardinale: “San Siro vetusto, i politici locali spingono per progetto congiunto con l’Inter”

Il patron del Milan Gerry Cardinale, nel corso di IMG x RedBird summit”, ha parlato del tema stadio: “RedBird ha progetti ambiziosi per la costruzione di un nuovo stadio all’avanguardia che sostituisca l’ormai vetusto San Siro, che il club condivide con la rivale Inter – riporta il Financial Times -. L’anno scorso il club ha registrato il primo utile annuale in 17 anni. Il progetto dello stadio si è rivelato controverso, con i politici locali che volevano che i due club investissero congiuntamente nelle strutture esistenti”.