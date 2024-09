Pronto a vincere il mondiale: classifica ribaltata in Formula 1

Un annuncio che lascia di stucco i tifosi. Cambia tutto in Formula 1: è pronto a vincere il Mondiale, Red Bull avvisata

Il passato, negli ultimi tre anni, è stato più che roseo. Max Verstappen ha demolito la concorrenza e la Red Bull si è attestata come team leader in Formula 1. Una posizione che però sembra stia cambiando per la scuderia anglo-austriaca gestita da Christian Horner.

Il momento, per la RB, è tra i più controversi degli ultimi anni. Il dominio dei campioni del mondo in carica pare stia scemando e scuderie rivali – McLaren su tutti ma anche Ferrari e Mercedes – sembrerebbero aver imboccato la giusta via per riportare competitività e spettacolo. Difficile capire come si concluderà la stagione in corso, con il titolo costruttori tornato prepotentemente in bilico e Norris non così lontano da Verstappen nella classifica piloti.

Otto gare alla fine, 62 i punti di distacco da Verstappen. Difficile, difficilissimo ma non impossibile. E già in occasione del GP dell’Azerbaigian si vedrà quale potrebbe essere l’andamento da qui a fine 2024. Ad ogni modo le cose sembrerebbero destinate a mutare rapidamente già dalla prossima stagione. Uno dei grandi protagonisti della Formula 1 si è sbilanciato e adesso Horner e la Red Bull devono cominciare a preoccuparsi seriamente.

F1, che annuncio: Verstappen e Red Bull sono avvisati

Sono stati mesi di rumors, di chiacchiericcio e voci di mercato riguardo a quella che sarebbe stata la nuova tappa della strepitosa carriera di Adrian Newey in Formula 1. Alla fine il progettista ha scelto Aston Martin nonostante per tanto tempo venisse quasi dato per scontato la sua firma con Ferrari.

Sarà azionista e technical manager partner, un ruolo decisamente rilevante all’interno della scuderia di Lawrence Stroll che lo ha voluto a tutti i costi. Con Newey, nel 2025, ci sarà anche Honda nel remake una collaborazione portata avanti per parecchi anni (e con grandi vittorie) in Red Bull.

Ecco, proprio la Red Bull dovrebbe iniziare a temere Aston Martin perché secondo Newey ci sono tutte le basi per poter puntare da subito a vincere, insidiando il dominio di Verstappen. “Sono entusiasta di entrare a far parte di Aston Martin. Lawrence è determinato a creare un team di livello mondiale, insieme a Honda e Aramco hanno tutte le possibilità per rendere Aston Martin vincitrice del campionato del mondo. Non vedo l’ora di contribuire al raggiungimento di questo obiettivo”, ha rivelato il genio dell’aerodinamica nella presentazione ai media avvenuta nelle scorse ore.

Ambizioni, dunque, grandissime per l’Aston Martin. Chissà che l’arrivo di Newey e di Honda non possa rappresentare una tentazione anche per Verstappen, la cui permanenza alla Red Bull dal 2026 non è affatto scontata.