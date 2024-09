Serie B, Cesena e Modena aprono la quinta di campionato

Due squadre reduci dalla sconfitta in campionato, Cesena e Modena aprono la quinta giornata di Serie B.

Avvio positivo per i romagnoli neopromossi, non tanto per i punti conquistati, 6 in quattro partite, ma più per la qualità di gioco espressa. Contro lo Spezia, primo a quota 8 lunghezze, i ragazzi di Mignani si sono arresi solo all’11’ minuto di recupero, quando Bertola ha messo in porta il pallone del 2-1 finale. I successi contro Catanzaro e Carrarese hanno spinto Berti e compagni a pochissime lunghezze dalla zona playoff. è presto per parlarne, ma ad oggi la definizione di sorpresa del campionato potrebbe calzare a pennello. Una sola vittoria invece per i canarini, quella della seconda giornata contro il Bari. Per il resto, 2 sconfitte e un pareggio. Defrel e compagni devono resettare e ripartire da zero, con la consapevolezza che la stagione è appena iniziata e che c’è tutto il tempo per recuperare e disputare una stagione tra le grandi. Dando uno sguardo ai precedenti, il Modena non ha mai perso nelle ultime due sfide tra i due club. I padroni di casa per confermare questo trend, gli ospiti per provare a ribaltarlo. Vivarini contro Bisoli, che lo spettacolo abbia inizio.

Andrea Belbusti