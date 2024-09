Charles Leclerc ha detto sì, arriva la decisione definitiva

Arriva la decisione definitiva di Charles Leclerc che non ci ha pensato molto prima di dire sì: anche i tifosi sono felici per questa scelta

Il pilota della Ferrari è particolarmente amato dagli appassionati di Formula 1, per quello che riesce a trasmettere in pista e anche fuori. Un personaggio a tutto tondo che può rivaleggiare con i grandi degli altri sport in termini di appeal.

Charles Leclerc è un grande personaggio mediatico anche al di là del mondo della Formula 1. Il suo volto pulito, le capacità imprenditoriali (vedi la sua linea di gelato inaugurata in Italia) e il seguito sui social, sono alla base di una fama in continua crescita. Dal punto di vista sportivo il monegasco si sta godendo la vittoria ottenuta a Monza, la sua seconda in carriera dopo quella del 2019. Un’emozione indescrivibile per lui e per tutti i tifosi della Ferrari, che gli hanno fatto sentire un grandissimo affetto come sempre.

Una bella figura come quella di Leclerc può essere accomunata a quella di altri campioni dello sport, che hanno lo stesso seguito tra il pubblico di appassionati. Un’iniziativa importante ha proprio messo insieme alcuni big a livello mondiale, di discipline diverse ma con tantissimo fandom. Tra questi anche Novak Djokovic e Marc Marquez, che assieme a Charles Leclerc sono stati reclutati per l’iniziativa delle Nazioni Unite sulla sicurezza alla guida.

Leclerc, Djokovic e Marquez uniti per la sicurezza stradale: la bella iniziativa presentata a Milano

La campagna globale per avere strade più sicure si chiama “Streets For Life” e coinvolge moltissimi volti noti dello sport a livello mondiale. Nel contesto italiano è stata presentata a Milano, dal sindaco Giuseppe Sala, durante un appuntamento a Palazzo Marino.

Erano presenti anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e Jean Todt, ex numero uno della gestione sportiva Ferrari ed ex presidente della FIA. Presentata ufficialmente a Bruxelles il 20 settembre 2023 e in vigore fino al 2025, questa iniziativa per strade più sicure mira a diminuire drasticamente il numero delle vittime entro il 2030.

In due anni sono previsti appuntamenti in oltre 1000 città, in 80 paesi diversi, con l’unico scopo di sensibilizzare tutti i cittadini. Come detto lo sport e lo spettacolo possono dare una mano e per questo sono stati coinvolti personaggi ben noti al pubblico come: Marc Marquez, Novak Djokovic, Charles Leclerc, Didier Drogba, Julie Gayet, Kylie Minogue, Michael Fassbender, Michelle Yeoh, Mick Schumacher, Naomi Campbell, Ousmane Dembele, Patrick Dempsey e Youssou N’Dour.

Lo slogan della campagna è “Make a Safety Statement”, ovvero “prendi posizione sulla sicurezza”. Una bella iniziativa a cui Leclerc non poteva che partecipare.