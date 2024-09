Vanoli, che soddisfazione: vince il premio ‘Coach of the Month’

Grande soddisfazione per Paolo Vanoli, tecnico del Torino, che ha vinto il premio ‘Coach of the Month’ per il mese di agosto.

Questo il commento dell’amministratore delegato della Lega Luigi De Siervo: “L’impatto di Paolo Vanoli sulla serie A è stato straordinario, alla prima esperienza su una panchina nel massimo campionato italiano il mister del Torino si sta imponendo per idee e metodo, portando i granata a conquistare due successi e un pareggio nelle prime tre gare stagionali e dopo la promozione ottenuta lo scorso anno a Venezia, Vanoli si candida già ad essere uno degli allenatori più interessanti del torneo, un tecnico ambizioso e in costante evoluzione, pronto a guidare il Torino verso traguardi importanti”, ha concluslo De Siervo.