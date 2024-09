Sì alla Ferrari, nome eccellente alla guida della Rossa

Arriva il retroscena rivelato da uno dei piloti più esperti della Formula 1. Aveva dato il suo benestare all’esperienza in Ferrari

La Ferrari finalmente si sta ritrovando. Un momento che tantissimi tifosi del Cavallino Rampante attendevano da tempo dopo la sottomissione obbligata allo strapotere Red Bull degli ultimi anni.

In questo finale di stagione 2024 la rossa si sta prendendo le proprie soddisfazioni. La vittoria al GP di Monza da parte di Charles Leclerc è un ottimo segnale, non tanto per la lotta al titolo in questa annata, bensì per costruire un futuro roseo e porre nuove basi. Magari agevolato anche dall’arrivo di un veterano vincente e competitivo come Lewis Hamilton, che da gennaio diventerà ufficialmente un pilota del team italiano dopo l’annuncio arrivato proprio agli albori dell’attuale stagione.

A prescindere dalle vittorie e dai trionfi recenti, il marchio Ferrari all’interno del mondo F1 resta sempre qualcosa di molto affascinante e storico. Per questo motivo un campione come Hamilton ha scelto di lasciare la Mercedes dopo tanti anni e chiudere la carriera automobilistica all’alba dei 40 anni con la Rossa. Ma vi sono anche altri protagonisti di questo mondo che hanno sperato di ricevere una chiamata da Maranello.

Il retroscena: quando il pilota fu vicinissimo alla Ferrari

Uno dei piloti che hanno maggiormente accarezzato il sogno Ferrari qualche stagione fa è sicuramente Daniel Ricciardo. Ovvero l’australiano con chiare origini italiane che attualmente è alla guida della Racing Bulls. In un’intervista concessa a ‘Formula Passion’, il 35enne di Perth ha svelato il retroscena.

Tra il 2020 ed il 2021 Ricciardo era stato vicino a diventare pilota della Rossa. Si era fatto insistentemente il suo nome per un nuovo corso Ferrari, che si sarebbe dovuta affidare ad un nuovo protagonista dopo la delusione Vettel. Ma quanto è stato realmente vicino a Maranello l’australiano? Ecco la verità sui fatti.