Brutte notizie per Sinner e Alcaraz: sono nei guai

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono stati messi in guardia: arrivano brutte notizie per i due tennisti, ecco cosa sta accadendo

La vittoria negli US Open a mettere a tacere ogni tipo di critica piovutagli nelle ultime settimane, incluso il caso Doping. Jannik Sinner è tornato a ruggire come un leone ferito, ha risposto come sempre sul campo a tutte le voci che lo hanno colpito. Il tennista altoatesino ha così confermato la sua leadership nella classifica Atp, allungando su Zverev, che nel frattempo ha scalzato Carlos Alcaraz.

E proprio lo spagnolo è al momento il principale antagonista di Jannik: almeno secondo gli addetti ai lavori che prevedono un lungo duopolio nel mondo del tennis maschile, ricalcando i più grandi duelli recenti, da Federer-Nadal a Nadal-Djokovic-Federer.

I numeri, d’altronde, parlano chiaro. In questa stagione Sinner ed Alcaraz si sono divisi i quattro Major equamente: due a testa per l’italiano e lo spagnolo, con una predilezione per quanto riguarda il cemento per Jannik. Sia a Melbourne che a New York, infatti, su questa superficie è sembrato imbattibile mentre su terra ed erba non è apparso così incisivo a differenza di Alcaraz che in carriera ha vinto su tutte le superfici.

Sinner ed Alcaraz, arriva la sentenza: ora sono guai

Ci si aspetta, insomma, un vero e proprio duopolio negli anni a venire, anche considerando la giovane età dei due rivali. Appena 23 anni per Sinner, addirittura 21 per lo spagnolo che in carriera ha patito diversi infortuni. A chi immagina una lunghissima sfida tra i due, però, ci ha pensato Pablo Carreno Busta a mordere il freno.

“Sono molto bravi – ha ammesso – ma diamo per scontato che saranno protagonisti per il prossimo ventennio come è accaduto per Roger, Novak e Rafa“. Busta ha anche ammesso come possano accadere molti avvenimenti in futuro sottolineando come non sia semplice mantenere un così alto livello per molti anni così come non lo sia vincere tutti i quattro Grandi Slam in una stagione.

Nella sua analisi il tennista iberico, che vanta una vittoria a Cincinnati, ha anche messo in guardia i due rivali. “Possono emergere anche nuovi tennisti, magari un ottimo atleta che abbia quattro anni in meno di Carlos“, di fatto un 17enne. “Sinner ed Alcaraz sembra che per molti anni saranno in circolazione ma non penso che il futuro sia esclusivo di questi due giocatori”.

Secondo lo spagnolo ne arriveranno altri e renderanno difficile il compito ai due fenomeni del movimento odierno.