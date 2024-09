Inter insabbiata a Monza. A Manchester serve un altro piglio

L’Inter ha viaggiato a un ritmo diverso rispetto alla consuetudine. I nerazzurri si sono insabbiati a Monza, ottenendo il secondo pareggio in trasferta in questa prima parte di campionato, dopo quello di Genova. Le due fasi di gioco sono state abbastanza scollegate, ecco che è diventato difficile farsi vedere in fase offensiva. La prima frazione interista è stata come un segmento da collegare. Occasioni importanti non ce ne sono, a parte due colpi di testa di Lautaro e una sforbiciata di Frattesi che termina sul fondo.

Nesta imbriglia Inzaghi, Dany Mota scrive un finale di gara diverso e ci deve pensare la zampata di Dumfries a pareggiare la contesa nel finale di partita. Inizia con un pari la settimana interista che passerà da Manchester, sponda City, e finirà domenica prossima con il Derby. Un’Inter poco brillante, un concentrato di tanta forma e poca sostanza. Pochi tiri in porta, buona percentuale di possesso. Ma serviva molto di più. L’orizzonte si fa diverso? Mercoledì sera avremo una prima risposta.