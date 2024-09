Juve, Thiago Motta: “Vogliamo fare una grande prestazione. Danilo, Vlahovic e Koopmeiners… “

La conferenza stampa pre-PSV di Thiago Motta, allenatore della Juventus. “Con grande orgoglio di iniziare questa bella competizione e in più giocare in casa contro una buona squadra. È come ha detto Manuel, io stesso non vedo l’ora che inizi la partita. Sarà una bella partita tra due squadre che vogliono giocare a calcio per noi ma anche per il pubblico, vogliamo fare una grande prestazione per portare dalla nostra il risultato”.

“Nel calcio conta tutto, l’esperienza, entusiasmo e voglia. Ad Empoli abbiamo fatto una buona prestazione senza ottenere il risultato che volevamo. Ora capitolo chiuso. Il format di prima mi piaceva tantissimo, ma anche questo qua. Affronteremo tante squadre diverse, però è ancora più bello e stimolante, perchè possiamo studiare e vedere tante cose diverse. Per il campionato non credo incida molto. Noi stiamo pensando solo alla partita di domani”.

PSV -“Importante è avere il rispetto per tutte le avversarie che abbiamo affrontato. Dobbiamo pensare a noi e su quello che dobbiamo fare in campo. Loro sono una squadra abituata ad avere un grande possesso. Noi dobbiamo recuperare molto la palla e sfruttare molto bene. Dobbiamo far fare una partita diversa a loro”.

KOOP – “Ci aspettiamo tutto quello che aspettiamo dal resto della squadra. Se domani giocherà farà una grande prestazione. Insieme ai suoi compagni può fare grandi cose. Non sembra che non si sia allenato per un mese. Si sta integrando molto bene. Sta cercando di mettere tutte le sue qualità a disposizione della squadra. Tutti quelli che sono convocati domani stanno molto bene”.

VLAHOVIC – “Bene. Sta vivendo bene. L’importante è accettare le critiche e andare avanti. Ha fatto gol e continuerà a farlo. Deve avere questo spirito, se non abbiamo preso gol è anche merito suo. E se non ha fatto gol è responsabilità anche degli altri. Il calcio è una responsabilità di tutti. Sta bene e deve accettare le critiche”.

DANILO – “Niente perché sono passati tanti anni. Dani sta bene e deve continuare a lavorare così come sta facendo”.