Michael Schumacher commuove tutti: promessa da brividi

Si torna a parlare ed a ricordare i momenti più iconici di Michael Schumacher, quando l’ex pilota tedesco dominava con la Ferrari in Formula 1

Quando si parla o si cita Michael Schumacher, per tanti tifosi della Ferrari e appassionati di motori è sempre un colpo al cuore. Il motivo è ben chiaro: il pilota tedesco è attualmente lontano dalla vita pubblica per colpa di un incidente tremendo che gli ha letteralmente stravolto l’esistenza.

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 è immerso nella privacy familiare dal 2013, da quando fu sfortunata vittima di un incidente di sci, sulle Alpi francesi, andando a schiantarsi contro una roccia durante una discesa. Schumi ha dovuto superare interventi alla testa, periodi di coma farmacologico e una lentissima e ardua ripresa. Ancora oggi non si conoscono perfettamente le reali condizioni fisiche e neurologiche del campione ex Ferrari.

Grande commozione dunque quando si ricordano le imprese di Schumacher che, come detto, ha impresso il proprio nome nella storia della Formula 1 e soprattutto della Ferrari, scuderia a cui è rimasto più legato e con la quale ha vinto ben 5 titoli mondiali consecutivi. In questi giorni, con la Ferrari in ripresa nel Mondiale, non possono non tornare alla mente alcune situazioni e frasi iconiche.

La frase di Schumacher e la promessa mantenuta in Ferrari

Una fan page di Michael Schumacher su X ha voluto far emozionare i suoi tifosi e riportare alla mente un momento simbolico, una promessa fatta dal Kaiser quando stava cominciando la sua avventura con la Rossa. Va ricordato come Schumi, ingaggiato nel 1996 dalla Ferrari, ci mise un po’ per ottenere i suoi successi con la Rossa.

Appena giunto a Maranello, il tedesco però si espresse subito così: “Farò di tutto per riportare il numero 1 sulla Ferrari. È ciò che il team e i tifosi meritano di avere”. Parole che risuonarono come una promessa, un’ambizione da rispettare e mantenere. La storia ci ha mostrato come Schumacher abbia mantenuto tale parola, riuscendo ad essere protagonista di un’epopea vincente, dal 2000 al 2004, alla guida della monoposto italiana.

Inizialmente non fu facile per Schumacher, che tra il 1996 ed il 1999 non mancarono cocenti delusioni. Come la squalifica del 1997 per via della manovra scorretta su Villeneuve nell’ultimo GP a Jerez, oppure l’infortunio alla gamba di due anni dopo che gli è costato la stagione.

“I will do everything I can to bring the number 1 back to Ferrari” MS#KeepFightingMichael pic.twitter.com/OHrSlQYy1T — Michael Schumacher (@_MSchumacher) September 14, 2024

Una sofferenza iniziale poi ripagata da vittorie indimenticabili.