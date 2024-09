Finisce la telenovela Adrien Rabiot: sarà un nuovo calciatore dell’OM

L’Olympique Marsiglia comunica di aver raggiunto un principio di intesa per l’arrivo del centrocampista della nazionale francese Adrien Rabiot. Il giocatore firmerà un contratto con l’OM una volta sostenute e superate le visite mediche. Il club francese è vicinissimo al centrocampista classe 1995 svincolatosi dopo la fine dell’esperienza con la Juventus… in attesa del secondo annuncio ufficiale che di fatto confermerà l’operazione per uno degli svincolati di lusso di questa sessione di mercato.

Dopo aver rifiutato il rinnovo proposto da Cristiano Giuntoli oltre a diversi club arabi, Rabiot ritorna nuovamente in Francia dopo aver vestito la maglia del PSG e firmando con gli acerrimi rivali dei transalpini. Un innesto di spessore per il centrocampo di Roberto De Zerbi che dopo un importante inizio di campionato alza ulteriormente il livello della rosa con l’acquisto di Rabiot che si legherà ai marsigliesi con un ricco biennale.