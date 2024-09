Stephen Curry fatto fuori, tornado improvviso scuote l’NBA

I tifosi americani e tutti gli appassionati di NBA sono rimasti a bocca aperta quando hanno sentito dell’esclusione di Steph Curry

La NBA è uno dei campionati sportivi più seguiti al mondo grazie alla spettacolarità che ogni anno riesce a regalare ai milioni e milioni di tifosi presenti in ogni angolo del pianeta. In questa competizione ci sono tutti i migliori giocatori di basket del mondo visto che, per tutti quelli che da piccoli iniziano a giocare a pallacanestro, raggiungere quei palcoscenici rappresenta il sogno più grande.

Come conseguenza di questa grandissima attenzione e passione che ci sono da parte del pubblico verso le partite e i trasferimenti dei giocatori migliori, ci sono sempre anche gradi enormi quantità di denaro che circolano tra guadagni, sponsor, biglietti e diritti televisivi.

I giocatori di NBA più forti diventano infatti delle vere e proprie icone mondiali con una marea di tifosi legati a loro pronti sempre a difendere i propri idoli quando qualcuno ne parla senza apprezzamenti.

Uno di questi volti più noti e amati di tutto il palcoscenico in NBA è senza dubbio Steph Curry, playmaker 36enne che dal 2009 veste i colori dei Golden State Warriors e di cui è anche capitano. Per molti si tratta del più talentuoso tiratore nella storia di questo sport e che ha saputo vincere anche per quattro volte il titolo NBA proprio con la franchigia californiana con sede a San Francisco.

Steph Curry tagliato fuori dalla lista: i tifosi non ci stanno e chiedono spiegazioni per il loro idolo

Tuttavia, nonostante questo ricchissimo biglietto da visita, nelle scorse ore Curry non è stato inserito nella lista dei migliori giocatori attualmente in NBA da un suo grande ex compagno di squadra. Si tratta di Kevin Durant, ala dei Phoenix Suns che tra il 2016 e il 2019 ha giocato nei Warriors proprio con Curry. L’ala americana ha composto la lista del miglior team secondo lui prendendo in esame i giocatori ancora in attività in NBA, rispondendo ad una domanda nell’ultimo episodio di ‘Boardroom’.

A sorpresa non ha inerito Curry, nonostante i due abbiano appena vinto insieme una fantastica medaglia d’oro agli ultimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Durant ha preferito mettere come suoi 4 compagni di squadra in questo quintetto: Joel Embiid, LeBron James, Klay Thompson e Luka Doncic. I fan di Curry però non ci sono stati e hanno postato molti commenti e messaggi sui social chiedendo spiegazioni all’ala dei Suns per questa sua “dimenticanza”.