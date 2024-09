Djokovic spiazza Sinner: ora è finita

Novak Djokovic, reduce dalla modesta resa agli Us Open, ha fatto un annuncio ufficiale: cosa cambia per Jannik Sinner

Qualcuno aveva pensato che il trionfo olimpico gli avesse dato quell’ulteriore impulso di stimoli che lo avrebbe trasformato in un pericoloso rivale nella lotta al titolo degli Us Open. C’è chi aveva ipotizzato che, soddisfatta finalmente l’ossessione ‘medaglia d’oro alle Olimpiadi’, Novak Djokovic si ponesse come obiettivo una nuova missione: quella del 25esimo titolo Major, quello che manca per staccare definitivamente una leggenda come Margaret Court.

Le previsioni, per lo meno a giudicare da quanto messo in campo a New York, si sono rivelate fallaci, anche se in parte. Perché se è vero che l’eliminazione al terzo turno degli Us Open non gioca a favore della teoria secondo cui il campione serbo rappresenti ancora una reale minaccia per Sinner e gli altri nelle grandi competizioni Slam, è pur vero che il pensiero del nativo di Belgrado è tutto diretto a darsi un’altra occasione per stupire il mondo.

Lo stesso tennista, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a cavallo della fine dei Round Robin di Coppa Davis, ha fatto un annuncio che ben spiega quali possano essere i programmi futuri. Il fuoriclasse non ha alcuna intenzione di abdicare.

Djokovic ‘snobba’ Torino ma rilancia: “Ecco la mia missione”

Al momento il 24 volte campione Slam occupa il nono posto nella Race del 2024. Una posizione che allo stato attuale lo vedrebbe fuori dalla partecipazione alle Nitto ATP Finals di Torino. Sebbene siano solo 45 i punti che lo separano da Alex De Minaur – ad oggi l’ultimo dei qualificati – il tennista slavo non adeguerà i suoi programmi sul tentativo di recuperare il terreno perduto e partecipare così alla prestigiosa kermesse del Pala Alpitour.

“Torino non è affatto il mio obiettivo. A dire il vero non inseguo le ATP Finals, non inseguo la classifica“, ha esordito Djokovic tra lo stupore generale. “Per quanto mi riguarda, ho chiuso con quei tornei. Se giocherò gli altri tornei quest’anno o in futuro, non posso dirlo adesso. Le mie priorità principali sono giocare per la nazionale e gli Slam, tutto il resto è meno importante“, ha concluso.

Per quanto inaspettata, la scelta di Nole appare condivisibile. Del resto, dopo ben 7 trionfi nell’ultimo atto tennistico di una certa rilevanza dell’anno solare, si può anche rinunciare ad una competizione che poco apporterebbe alla straordinaria carriera del giocatore. Ben più importante appare invece tentare di stupire ancora una volta il mondo vincendo un’altra Insalatiera o raggiungere il fatidico 25esimo titolo Major.