È finita, addio definitivo per una stella del tennis

Adesso è arrivato anche il comunicato ufficiale, è davvero finita: addio definitivo per la stella del tennis

Si attendeva solamente il comunicato ufficiale visto che, nelle ultime settimane non si stava parlando d’altro. Alla fine, però, è avvenuto quello che in molti sospettavano: l’inevitabile addio tra le due parti.

Ci stiamo, ovviamente, riferendo al rapporto di collaborazione tra l’ex tennista numero uno al mondo Naomi Osaka e Wim Fissette. Quest’ultimo, tecnico di notevole importanza mondiale, lavorava con la campionessa giapponese dal 2020. Più di quattro anni, quindi, di questo rapporto collaborativo che è terminato con un messaggio pubblicato sui social network.

Nel corso della sua carriera Fissette ha allenato atlete del calibro di Jennifer Capriati e Mary Joe Fernandez. La Osaka, in ogni caso, ha voluto ringraziare il suo oramai ex allenatore per tutti questi anni. Tanto è vero che ci ha tenuto a precisare che se ha raggiunto 2 Slam è solamente grazie a lui.

Tennis, finisce il rapporto tra Osaka e Fissette: “Grazie di tutto”

Oltre a ringraziarlo come coach ha precisato: “Sei stato anche una persona migliore. Non posso fare altro che augurarti il meglio“. Un messaggio commovente che ha pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram attraverso una ‘storia’. Come riportato in precedenza la Osaka, grazie anche all’ottimo lavoro dell’allenatore belga, è stata campionessa agli US Open del 2020 e dell’Australian Open l’anno successivo.

I due si erano riuniti dopo che la nativa di Chuo-ku era ritornata in pista dopo lo stop per via della maternità. Un ritorno, però, tutt’altro che facile. Lo dimostra il fatto che, nel mese di gennaio, in quel di Brisbane (torneo da dove ha ripreso a giocare) la 26enne ha faticato a trovare molta continuità. Tanto è vero che non è andata oltre la 75ma posizione del Wta.

Non solo: dagli ultimi scatti ed indiscrezioni sportive pare che la Osaka sia stata “immortalata” a Los Angeles insieme al suo possibile e nuovo allenatore: si tratta di Patrick Mouratoglu. Quest’ultimo, in passato, ha allenato tenniste come: Serena Williams e Simona Halep. Per i maschi, invece, è stato il coach di Holger Rune. Fino ad ora, però, nessuno dei due ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito a questa possibile nuova collaborazione.

Un periodo tutt’altro che semplice, però, quello che sta attraversando la tennista asiatica dal punto di vista sportivo. Lo dimostra chiaramente l’eliminazione al secondo turno degli US Open da parte della tennista ceca Karolina Muchova. Subito dopo la gara aveva rilasciato delle dichiarazioni che avevano allarmato non solo i suoi tifosi, ma anche gli amanti di questo sport: “È dura perché prendo a cuore queste sconfitte. Sembra che il cuore muoia ogni volta che perdo. E’ stato un anno di apprendimento. Nonostante la finale non raggiunta nella mia testa so che posso vincere questi tornei“.