Incidente drammatico: lutto terribile nel mondo dei motori

Lutto terribile nel mondo dei motori: il pilota ha perso la vita a soli 32 anni a causa di un tragico incidente, tifosi in lacrime

Il mondo dei motori si ritrova a piangere uno volto noto ed apprezzato dai tifosi, scomparso a soli 32 anni dopo essere stato vittima di un tragico incidente che non gli ha lasciato scampo.

La notizia arrivata nella giornata di domenica dalla Germania ha sconvolto il mondo dello sport, soprattutto i tifosi italiani che sono venuti a conoscenza del decesso di Luca Salvadori. Il pilota 32enne si trovava a Frohburg in Sassonia dove stava partecipando ad una delle tappe dell’IRRC, l’International Road Racing Championship 2024 prima di restare vittima dell’incidente che lo ha strappato all’affetto dei suoi cari.

Stando a quanto riportato da Speedweek, Salvadori è rimasto coinvolto nell’incidente provocato dalla caduta in curva del pilota tedesco Didier Grams che pure è finito in ospedale riportando gravi ferite. Tuttavia, le condizioni di Salvadori sono apparse subito gravissime e dopo una giornata di agonia, il pilota si è spento nella giornata di domenica, inferendo un colpo durissimo ai suoi tifosi e soprattutto alla sua famiglia.

Mondo dei motori in lutto: addio al pilota e youtuber Luca Salvadori

Ad annunciare il decesso di Luca Salvadori è stata la famiglia stessa del pilota 32enne che, in una straziante nota, ha fatto sapere come se ne sia andato inseguendo la sua passione. I genitori del pilota e youtuber, addolorati per la perdita del loro figlio, sono stati sommersi da messaggi di cordoglio e dall’affetto dei tifosi, soprattutto il papà Maurizio Salvadori, molto conosciuto da svariati artisti essendo il fondatore della Trident Music che si è occupata di management e tour di artisti e band famose tra cui i Pooh.

Il noto gruppo via social ha espresso tutta la sua vicinanza al padre di Salvadori, loro primo manager, rispettando in silenzio il dolore per la tragica scomparsa “di un ragazzo meraviglioso ed entusiasta della vita”. Oltre che come pilota, Salvadori era conosciuto anche per essere uno youtuber di successo ed il suo canale aveva più di mezzo milioni di iscritti, attratti dal suo entusiasmo e dalla sua spontaneità.

Ciao, Luca 💔 Ride In Peace 🕊️ pic.twitter.com/UJfGtmd5N3 — Ducati Corse (@ducaticorse) September 15, 2024



Un lutto davvero terribile per tutto il mondo dei motori ed anche la Ducati ha voluto dare l’addio a Salvadori via social con un breve post su X sotto il quale sono arrivati tantissimi messaggi di tifosi increduli per l’accaduto. La perdita del pilota 32enne è una notizia che ha scioccato tutti noi e non possiamo fare altro che stringerci pure noi attorno al dolore della famiglia in questo difficilissimo momento.