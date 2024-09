Stefano Pioli a un passo dall’Al-Nassr: ecco quanto risparmierebbe il Milan

Con un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale l’Al Nassr ha annunciato di aver esonerato Luis Castro, risolvendo il rapporto con l’allenatore: una decisione che era nell’aria da giorni. Adesso il club gialloblù, come rivelato da Alfredo Pedullà su X, sta ultimando gli accordi con Stefano Pioli, pronto per una nuova avventura lontano dall’Europa dopo il mancato approdo in Arabia all’Al-Ittihad. Una trattativa che va avanti da più di una settimana e che in caso di chiusura permetterebbe al Milan di risparmiare una cifra al lordo non lontana da dieci milioni se si considera anche lo staff dell’ex allenatore rossonero.

Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic sotto la guida dell’allenatore emiliano che riparti dalla Saudi Pro League dopo l’ultima esperienza al Diavolo culminata con un secondo posto in Serie A dopo lo storico Scudetto conquistato nel 2019 con la formazione rossonera.