Tragedia terrificante nello sport italiano, muore a 32 anni

Una terribile tragedia ha segnato lo sport italiano. Aveva solo 32 anni ed era conosciuto e apprezzato da tutti. Numerosi i messaggi di commiato sui social

Una notizia bruttissima che ha lasciato tutti sconcertati. Il mondo del Motorsport piange la scomparsa di un grande protagonista, deceduto in un tragico incidente in pista in cui è rimasto coinvolto.

Quando nelle cose che fai ci metti amore difficilmente vai incontro a fallimenti. Luca Salvadori era uno che di passione e amore ce ne aveva messo tanta nel motociclismo. La sua dedizione lo aveva portato ad essere un numero uno sui social, sapendo abbinare a questo sport anche una comunicazione dedicata per gli appassionati. Era apprezzato da tutti nel Motomondiale e anche oltre, basta vedere il ricordo che un grande appassionato di motociclismo come Lorenzo Jovanotti gli ha dedicato su Instagram.

Luca Salvadori è morto all’età di 32 anni durante una gara a Frohburg, nella regione della Sassonia, in Germania. Un grave incidente che lo ha portato via di colpo, mentre prendeva parte al Campionato International Road Race. Il pilota tedesco Didier Grams è caduto al primo giro, innescando una carambola che ha coinvolto fatalmente anche Salvadori. Le lesioni gravissime non gli hanno lasciato scampo e il pilota è morto poco dopo il trasporto in ospedale.

Addio a Luca Salvadori, fatale un incidente in Germania: aveva solo 32 anni

Luca era figlio di Monica e Maurizio Salvadori, dal quale aveva ereditato la passione per i motori. Il padre era il patron del team Trident, impegnato nella Formula 2, anticamera della F1. Tra l’altro si occupava anche di gestire come manager la carriera di diversi musicisti e di organizzare grandi concerti, come quelli di Jovanotti.

Luca Salvadori aveva iniziato a gareggiare nel motociclismo nel 2009. Prima il Campionato italiano velocità poi Superstock600 e Mondiale Moto E. Il suo grande obiettivo era quello di partecipare all’iconico Tourist Trophy, gara stradale sull’Isola di Man.



Proprio per prepararsi al meglio all’evento aveva deciso di intraprendere delle corse in salita. Purtroppo non riuscirà a realizzare questo sogno ma di certo rimarrà per sempre nel cuore di tanti appassionati. A lui hanno voluto dedicare un pensiero anche grandi piloti del presente e del passato come Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Valentino Rossi, Max Biaggi e Loris Capirossi. Anche Guido Meda, telecronista del Motomondiale su Sky Sport, con il post pubblicato sopra ha voluto ricordare il pilota scomparso.